EPOCALE! Prima donna sotto i 7 secondi! Zaynab Dosso scrive la storia italiana della velocità: mondiale stagionale!

Zaynab Dosso ha scritto la storia della velocità italiana, diventando la prima donna a scendere sotto il muro dei sette secondi sui 60 metri! Un muro dello sprint internazionale è stato letteralmente sfondato dalla velocista emiliana, che ha corso in 6.99 sul rettilineo di Torun (Polonia), dove è andata in scena l’ultima tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala): nell’impianto che tra un mese esatto ospiterà i Mondiali Indoor, l’azzurra ha piazzato una sciabola sontuosa e ha fatto saltare il banco in maniera perentoria.

Scendere sotto la barriera degli undici secondi sui 100 metri (impresa mai compiuta da un’italiana) ha probabilmente un peso tecnico e agonistico di altro spessore, ma quanto fatto oggi dall’allieva di Giorgio Frinolli rimarrà per sempre nella storia dell’atletica tricolore e rappresenterà un punto di riferimento per un movimento intero. La 26enne ha ritoccato di due centesimi il già suo record italiano, che aveva timbrato il 9 marzo 2025 in occasione del trionfo agli Europei di Apeldoorn (Paesi Bassi), a cui fece poi seguito la medaglia d’argento conquistata ai Mondiali di Nanchino (Cina).

Zaynab Dosso aveva aperto la giornata con un pimpante 7.04 in batteria, poi in finale si è scatenata nonostante la gara sia stata condizionata da tre partenze false. A fare la differenza non è stata la partenza, il fondamentale prediletto dalla nostra portacolori, ma il gran lanciato inscenato dalla primatista italiana dei 100 metri: uscita dai blocchi di partenza in 0.159, si è trovata costretta a inseguire la lussemburghese Patrizia van der Weken (7.01), la britannica Amy Hunt (7.04) e la polacca Ewa Swoboda (7.09), prodigandosi in un’accelerazione micidiale e rimontando di forza con un finale davvero rimarchevole.

Lo stato di forma della Campionessa d’Europa è davvero rimarchevole e oggi ha toccato il picco delle ultime due settimane, dopo che aveva già vinto le tappe gold del World Indoor Tour a Belgrado (7.02) e Ostrava (7.09). Con questo tempo ha pareggiato la miglior prestazione mondiale stagionale che Julien Alfred da Saint Lucia, Campionessa Olimpica dei 100 metri, aveva siglato lo scorso 13 febbraio a Fayetteville. Il prossimo fine settimana sono previsti i Campionati Italiani al PalaCasali di Ancona, tra un mese i Mondiali Indoor: con questa condizione si può sognare in grande.