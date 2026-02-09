Basket, Serie A: la Virtus Bologna batte Brescia e si riprende la vetta. L’Olimpia soffre ma supera in trasferta Treviso

Si è concluso questa sera con i posticipi della Virtus Bologna e dell’Olimpia Milano la diciannovesima giornata della Serie A di basket 2025-2026. La squadra felsinea è riuscita a battere Brescia al Palaleonessa nel big match riprendendosi la vetta della classifica (pari punti con Brescia ma avanti 2-0 negli scontri diretti) mentre i meneghini hanno superato in trasferta Treviso al termine di un match tirato.

GERMANI BRESCIA-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 79-87

La Virtus parte forte e Smailagic firma subito il +5. Vildoza piazza la tripla e Niang appoggia il +8. Brescia reagisce con Della Valle ma con Niang le V-Nere rimangono davanti. Massinburg si alza da tre e Della Valle firma il -2 bresciano. Gli ospiti piazzano in apertura di secondo quarto un parziale di 0-8 che vale il +10. A Massinburg risponde Morgan con due triple consecutive e Alston schiaccia il massimo vantaggio di +12 Bologna. Ndour la piazza dalla media, Rivers si alza da tre e la Germani ritorna sul -5. All’intervallo lungo la Virtus è avanti 37-44.

Nella ripresa i padroni di casa vogliono subito chiudere il gap con i campioni d’Italia. Bilan segna il -3, ma Edwards si mette in moto e piazza sei punti che valgono il nuovo +8 bianconero. Niang stoppa Burnell, Massinburg piazza la tripla ma la Virtus è letale ai liberi. Alston ne segna cinque di fila, poi tocca a Morgan siglare la tripla del +14 a 10′ dalla fine. La Germani fatica in attacco e con il tandem Niang-Morgan le V-nere restano avanti di 15. Ndour viene espluso, la partita diventa nervosa e Alston in lunetta segna il +17. Edwards ha vita facile, Burnell cerca di riavvicinare Brescia (-13). Della Valle segna il -10 a 1’33” dalla fine ma Diouf segna il libero che chiude il match.

Top scorer: BRE: Burnell e Della Valle 14, Bilan 13, Ndour 11. VIR: Morgan 16, Alston Jr 12, Edwards 12, Niang 11

TREVISO-OLIMPIA MILANO 71-76

Guduric apre il match con una tripla ma Treviso va avanti con Torresani. A Shields risponde ancora l’italiano ed i padroni di casa si portano sul -2. Brooks schiaccia, Pinkins appoggia e Cappelletti segna il sorpasso. Mannion riporta avanti l’Olimpia con la tripla poi Miaschi opera il nuovo vantaggio veneto. A Guduric e Ricci risponde Rahkman ma Shields si scatena e segna il +8 ospite. La tripla di Rahkman chiude il primo tempo. Treviso regge l’Olimpia, dopo 20′ il punteggio recita 32-37 per i meneghini.

Nella ripresa la tripla di Shields vale il +6, ma il solito Rahkman riporta sotto Treviso. Dunston piazza il gioco da tre ed Ellis infila il +11 Milano. I padroni di casa si affidano a Cappelletti e Radosevic per il -6 e nel finale alla tripla di Brooks risponde quella di Rahkman. Booker schiaccia ma Cappelletti firma il -3, tripla di Brooks, risponde Miaschi (-2). Guduric piazza la tripla ma Treviso resta vicino grazie ai liberi (-3). Dopo minuti di solo errori è Ellis a segnare il +5 meneghino a 1’45” dalla fine. Nel finale, l’Olimpia congela la vittoria con i liberi e la tripla di LeDay.

Top scorer: TRE: Abdur Rahkman 19, Cappelletti 17, Pinkins 14. MIL: Guduric 17, Brooks 10, Leday 10, Mannion 10, Shields 10