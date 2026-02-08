Basket, vittorie casalinghe per Trento, Tortona ed Udine in Serie A. La Reyer Venezia espugna Napoli

Dopo la vittoria di Cremona di ieri e in attesa dei posticipi di domani, la Serie A di basket 2025-2026 ha oggi proposto quattro match domenicali. Andiamo a scoprire i risultati finali e le migliori prestazioni del diciannovesimo turno del Campionato italiano.

BASKET NAPOLI-UMANA REYER VENEZIA 64-79

Cade ancora in casa il Basket Napoli, sconfitto da una Reyer che ottiene la seconda vittoria consecutiva. Dopo una partenza equilibrata è Totè a regalare ai campani il primo vantaggio del match. Valentine pareggia e Venezia sorpassa con Parks (+4). Totè riavvicina i partenopei ma i veneti restano avanti con Wheatle. Gli ospiti vanno sul +7 grazie a Lever prima che Napoli tenti di riavvicinarsi con Gentile. Tessitori segna da tre, Mitrou Long accorcia ma la Reyer è in testa all’intervallo lungo (31-42).

La tripla di Bolton apre la ripresa ma dopo vari tentativi è Candi a rispondere per il +16 veneto. Napoli reagisce sfruttando la lunetta e con la penetrazione di Mitrou-Long si riporta sul -10. I tentativi di rimonta campani sono vani; ne approfitta Venezia che con Flagg vola sul +19. El Amin e Totè guidano i campani ma Wiltjer è abile sotto canestro. Nel finale Napoli si disunisce totalmente, la Reyer rimane unita e vince con il punteggio di 64-79.

Tabellino: NAP: Totè 20, El Amin 13, Bolton 11, Mitrou-Long 8. VEN: Parks 16, Horton 15, Tessitori 13, Wiltjer 12

TRENTO-VARESE 84-78

Non sbaglia l’Aquila Trento che tra le mura amiche batte Varese, al secondo ko di fila. La Dolomiti Energia inizia forte e nei primi minuti lascia solo 3 punti agli ospiti. Aldridge fissa il momentaneo 14-3 prima che i lombardi piazzino il parziale per il -4. Forray risponde ma con Freeman Varese si riavvicina. Moore pareggia in contropiede ma Trento si riporta avanti grazie a Jogela (+4). Ladurner tiene vicino gli ospiti ma nuovamente Aldridge punisce per il nuovo +3. All’intervallo lungo Trento è avanti 38-35.

Nella ripresa Alviti pareggia e Varese va in testa grazie a Assui. La tripla di Battle vale il nuovo sorpasso e con Forray ed il solito Aldridge i trentini vanno sul virtuale +6. Con Steward il grande parziale dell’Aquila continua prima che Iroegbu riavvicini Varese (-6). I lombardi non mollano e con Nkamhoua realizzano addirittura il sorpasso. Jakimovski riporta avanti Trento, Moore risponde ma Jakimovski tiene sul +6 Trento. Nel finale Varese non riesce nella rimonta.

Tabellino: TRE: Battle 22, Steward 16,Aldridge 14, Forray 10, Jogela 9, Niang 9. VAR: Nkamhoua 15, Moore 14, Renfro 11, Stewart 8, Alviti 7

TORTONA-TRIESTE 104-99

Nella sfida in piena zona playoff è Derthona ad avere la meglio su Trieste, al termine di un match molto equilibrato. 4-0 in apertura per i piemontesi prima del pareggio di Uthoff. Toscano-Anderson firma il primo vantaggio giuliano e gli ospiti aprono un parziale di 10-0. Ramsey segna, Hubb risponde e Tortona si riavvicina (-3). Con Deangeli e Uthoff Tieste allunga ancora prima che Strautins accorci. Poi tocca a Brooks e Ross firmare un nuovo parziale che porta al 41-55 del primo tempo.

Nella ripresa i padroni di casa tentano più volte di riavvicinarsi. Ramsey reagisce ma con Vital Tortona si riporta sul -5. I piemontesi non demordono ed acciuffano la parità a quota 79 grazie al canestro di Hubb. Quest’ultimo realizza in lunetta il sorpasso prima del pareggio di Ruzzier. Gorham segna il +5 e Strautinss, dopo il canestro di Sissoko, firma il +10. Ramsey accorcia, Uthoff piazza la tripla ma non c’è più tempo.

Tabellino: TOR: Hubb 37, Vital 21, Gorham 16, Strautins 11. TRI: Ramsey 22, Brown 13, Uthoff 13, Anderson 13

UDINE-SASSARI 92-79

Bella vittoria di Udine che si attesta in zona playoff battendo in casa la Dinamo Sassari. Inizio scoppiettante a tinte sarde; poi i friulani iniziano a macinare e pareggiano a quota 8. Il parziale di Udine prosegue fino al +6 prima della tripla di Johnson. McGlynn firma il nuovo pareggio ma i padroni di casa piazzano un nuovo parziale che vale il +8. All’intervallo Udine conduce 46-35.

Nella ripresa Sassari si avvicina grazie a Visconti ma Alibegovic risponde dalla lunetta. Quest’ultimo sembra scatenato e piazza altre due triple del +12. Buie risponde dall’arco e la Dinamo si rifà sotto. Vincini e Mezzanotte siglano il -4 ma Zoriks e Bendzius tengono avanti i friulani. I sardi tentano di rimontare ma Udine è abile a respingere tutti gli attacchi.

Tabellino: UDI: Alibegovic 26, Mekowulu 19, Calzavara 11. SAS: Buie 15, Mcglynn 12, Thomas 12