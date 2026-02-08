L’Italia può andare in semifinale nel curling misto? Su chi fare la corsa e cosa conta a pari punti

Amos Mosaner e Stefania Constantini hanno dato una sterzata alla propria avventura a cinque cerchi con un’autentica magia firmata nella parte conclusiva dell’incontro con la Norvegia: sotto per 3-5 dopo i primi sei end, dopo aver commesso diversi errori ed essersi fatti strappare una mano, i Campioni Olimpici di Pechino 2022 hanno pareggiato i conti nella settima frazione e hanno poi beffato gli scandinavi in regime di power-play, arginando il loro vantaggio e imponendosi contro il loro hammer.

Un’affermazione di forza che rilancia le ambizioni dei Campioni del Mondo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: l’Italia ha infilato la quarta vittoria sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo e occupa la seconda posizione in classifica generale insieme agli USA (4-2), alle spalle dell’imbattuta Gran Bretagna (7-0) e davanti a Svezia (4-3), Canada (3-3), Svizzera (2-3), Estonia (2-4) e Norvegia (2-4).

Le prime quattro classificate al termine del round robin aperto a dieci squadre si qualificheranno alle semifinali, dove inizierà la fase a eliminazione diretta che assegnerà le medaglie. La Gran Bretagna ha già matematicamente staccato il pass, quali saranno le altre tre compagini a superare il girone unico? Nei fatti sono in lizza cinque formazioni per tre tagliandi, ma una serie di incastri potrebbe ancora permettere delle rimonte da dietro.

L’Italia deve ancora affrontare la Cechia (partita da vincere a tutti i costi, oggi alle ore 14.35), la Gran Bretagna (nei fatti già certa del primo posto, ma Dodds e Mouat non vogliono concedere nulla e il testa a testa di stasera alle ore 19.05 si preannuncia rovente) e gli USA (scontro diretto totale, lunedì 9 febbraio alle ore 10.05). Gli Stati Uniti sono attesi dal confronto con la rognosa Estonia (ore 14.34), dallo scontro diretto con la Svezia (ore 19.05) e poi dal già citato match contro gli azzurri.

Altri due scontri diretti di cruciale importanza per le semifinali saranno Canada-Svezia (ore 14.35) e Canada-Svizzera (domani, ore 10.05), i nordamericani avranno anche il teoricamente morbido incrocio con la Corea del Sud (che ieri ha però battuto gli USA). Da annotare che alla Svezia mancano soltanto due partite, a differenza di tutte le avversarie dirette.

Le rincorse della Svizzera (Gran Bretagna, Norvegia, Canada), dell’Estonia (Corea del Sud, USA, Cechia) e della Norvegia) Cechia, Svizzera, Corea del Sud) appaiono più complicate, ma nulla è impossibile. In sintesi, cosa serve all’Italia per rientrare tra le migliori quattro? Con tre vittorie ci sarebbe la matematica certezza, con due affermazioni si rischierebbe di essere agganciati da Canada o Svizzera (non da entrambe, visto che c’è lo scontro diretto), con un solo successo ci si complicherebbe terribilmente la vita.

Ricordiamo che in caso di pari merito si osservano gli scontri diretti e, in caso di ulteriore parità, si analizza il Draw Shot Challenge (DSC) ovvero la somma in centimetri dei tiri effettuati prima delle varie partite per decidere chi inizia l’incontro. L’Italia ha perso gli scontri diretti con Svezia e Canada, è davanti con Svizzera, Estonia e Norvegia, deve ancora giocare con Gran Bretagna e USA. Nel DSC, invece, è soltanto ottava, ma davanti al Canada. USA in vantaggio con Svizzera e Canada, Svezia davanti con l’Italia e la Svizzera, gli elvetici non hanno avuto la meglio in nessun big match, il Canada ha sconfitto l’Italia.

CLASSIFICA CURLING DOPPIO MISTO OLIMPIADI 2026

1. Gran Bretagna 7 vittorie (7 partite disputate)

2. Italia 4 vittorie (6 partite disputate)

2. USA 4 vittorie (6 partite disputate)

4. Svezia 4 vittorie (7 partite disputate)

5. Canada 3 vittorie (6 partite disputate)

5. Svizzera 3 vittorie (6 partite disputate)

7. Estonia 2 vittorie (6 partite disputate)

7. Norvegia 2 vittorie (6 partite disputate)

9. Cechia 1 vittoria (6 partite disputate)

9. Corea del Sud 1 vittoria (6 partite disputate)

CALENDARIO PROSSIME PARTITE

Domenica 8 febbraio, ore 10.05: Norvegia-Cechia, Estonia-Corea del Sud

Domenica 8 febbraio, ore 14.35: Canada-Svezia, Gran Bretagna-Svizzera, USA-Estonia, Italia-Cechia

Domenica 8 febbraio, ore 19.05: Italia-Gran Bretagna, Svezia-USA, Svizzera-Norvegia, Canada-Corea del Sud

Lunedì 9 febbraio, ore 10.05: Svizzera-Canada, USA-Italia, Norvegia-Corea del Sud, Cechia-Estonia