Constantini/Mosaner vincono all’ultimo respiro: “Sappiamo tirare fuori la grinta quando serve”

Con le unghia, con i denti, con il cuore. Grazie ad una poderosa magia messa a referto nel finale, Stefania Constantini ed Amos Mosaner hanno battuto la Norvegia quest’oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rimanendo nelle posizioni che contano del Round Robin valido per il torneo di misto doppio malgrado il brusco K.O subito poco prima con la Svezia.

Una partita assai complessa quella disputata dagli azzurri che, spalle al muro, hanno saputo trovare la scappatoia rubando la mano all’ultimo end dimostrando ancora una volta di poter ancora difendere il titolo conquistato ai Giochi del 2022. Intercettati dai microfoni della RAI nel post gara, i nostri portacolori hanno commentato quanto fatto sul ghiaccio di Cortina:

“Giornata turbolenta, con la Svezia abbiamo faticato – ha detto Amos Mosaner – Il ghiaccio era completamente diverso rispetto a ieri. Stasera siamo tornati, anche se la performance non è stata al massimo livello. L’importante era vincere e che siamo ancora in gioco dopo sei partite. Sappiamo che possiamo migliorare ancora e, se lo faremo, avremo le nostre chance per i playoff”.

Stefania Constantini ha poi aggiunto: “Sappiamo tirare fuori la grinta quando serve. Ora c’è e sono sicura che domani ci sarà ancora di più. Essere in svantaggio e poi vincere è qualcosa che mentalmente ci aiuterà“.