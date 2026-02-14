Lisa Vittozzi non sbaglia ed è quinta nella sprint. Kirkeeide beffa le francesi

Ad Anterselva, in Italia, è la Norvegia a fare festa nella 7.5 km sprint femminile del biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: ad imporsi è Maren Kirkeeide, che precede le francesi Oceane Michelon, d’argento, e Lou Jeanmonnot, di bronzo. In casa Italia è quinta Lisa Vittozzi, mentre Michela Carrara chiude 23ma. Prenderanno parte all’inseguimento anche le altre due azzurre, con Hannah Auchentaller 43ma davanti a Dorothea Wierer, 44ma.

Dopo un lungo testa a testa a distanza il successo va alla giovane (compirà 23 anni il 1° marzo) norvegese Maren Kirkeeide, che trova lo zero al poligono e trionfa in 20’40″8, beffando la transalpina Oceane Michelon, a sua volta con 10/10 al tiro, seconda a 3″8, mentre coglie la medaglia di bronzo, nonostante un errore in piedi, l’altra francese Lou Jeanmonnot, terza a 23″7.

Resta ai piedi del podio, a causa di un errore nella prima serie, la bulgara Milena Todorova, quarta a 40″0, che brucia l’azzurra Lisa Vittozzi, la quale salva la prestazione di squadra con una gara perfetta al poligono, che la porta al quinto posto a 40″6, complice un passo sugli sci lontano da quello delle migliori. Sesta posizione per la finlandese Suvi Minkkinen, con 10/10 al tiro, a 49″6.

Si sale oltre il minuto di ritardo con la settima posizione della tedesca Franziska Preuss, con un errore in piedi, a 1’00″1, mentre è ottava la polacca Kamila Zuk, con un bersaglio mancato nella prima serie, a 1’09″3, davanti all’austriaca Anna Andexer, nona con lo zero al tiro, a 1’09″4, infine completa la top ten la norvegese Ingrid Landmark Tandrevold, con due errori in piedi, decima a 1’11″8.

In casa Italia buona prestazione di Michela Carrara, 23ma nonostante due errori nella seconda serie, a 1’33″5, mentre restano fuori dalla top 40 ma prenderanno comunque parte all’inseguimento di domani Hannah Auchentaller, 43ma con un errore per serie, a 2’11″6, proprio davanti a Dorothea Wierer, 44ma con tre bersagli mancati, a 2’12″9.