Sci alpinismo, Giulia Murada e Alba de Silvestro in semifinale nella sprint femminile
Sotto una fitta nevicata lo sci alpinismo debutta alle Olimpiadi di Milano Cortina con le qualificazioni della gara sprint femminile; le atlete gareggiano sulla parte finale della pista Stelvio. La francese Harrop, principale candidata al titolo, fissa il miglior tempo. Giulia Murada vince la sua serie di qualificazione e ottiene la qualificazione per la semifinale, mentre Alba de Silvestro passa come lucky loser. Le due atlete italiane saranno impegnate nella seconda semifinale
Nella prima batteria la francese Emily Harrop, grande favorita della vigilia, s’impone con il tempo di 3:03.34. Alle sue spalle completano il podio, e ottengono il pass per la semifinale, la tedesca Tatjana Paller, seconda con un distacco di +7.86, e la svizzera Caroline Ulrich, terza a +8.09.
La seconda serie si conclude con il successo dell’elvetica Marianne Fatton che ferma il cronometro su 3:06.51. Ottengono la qualificazione diretta al turno successivo anche la transalpina Margot Ravinel, seconda con +1.33 di ritardo, e la slovacca Marianna Jagercikova, terza a+8.81. Grazie ad una gara condotta in costante progressione, Alba de Silvestro sfiora il podio, ma chiude quarta a +8.97. L’azzurra riesce però a rientrare nel novero delle atlete ripescate come lucky loser.
Inizia nel migliore dei modi la giornata di Giulia Murada. L’azzurra parte forte, prende il comando delle operazioni fin dalle prime battute e conclude con il tempo di 3:17.63. Alle sue spalle chiudono le spagnole Ana Alonso Rodriguez, staccata di +0.65, e Maria Costa Diez, +9.12 il suo ritardo.