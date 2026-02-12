Laura Pirovano: “Tanto rammarico in alto, mi fa mangiar le mani. Avevo l’atteggiamento da all in”

Laura Pirovano resterà ai margini del podio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Il superG femminile la vede arrivare quinta, con il podio davvero poco lontano, in quella che già durante la stagione di Coppa del Mondo è apparsa al limite di una sorta di maledizione.

Queste le sue parole ai microfoni della Rai: “Tanto rammarico in alto, so che comunque me la sono mangiata lì. Ho fatto un po’ di fatica a trovare il feeling con la neve, dalla ricognizione su quel dosso era da passare con un filo di spigolo, ma la neve dalla discesa è diventata più umida quindi il mio filo di spigolo è diventato una chiusura di curva eccessiva mi sono ritrovata troppo a sinistra e ho perso tanto. Da lì in giù ho provato ad attaccare di più e non ho sciato male secondo me. Sono comunque quinta con un erroraccio sul piano che mi fa mangiar le mani. E’ andata così“.

Il discorso delle doppie sensazioni continua: “Sono comunque contenta perché è stato il mio esordio olimpico, non uscire dalle 6 non è male, poi alle Olimpiadi si sa che contano le medaglie. Oggi sono partita per prenderne una, mi mangio le mani ma sono anche convinta che la sciata che ho messo sotto è stata perché avevo questo atteggiamento da all in, soprattutto quando si va col numero 2 gli errori sono dietro l’angolo“.

C’è però un finale di stagione da mettere nel mirino, e con grande voglia di rivincita: “Non vedo l’ora di gareggiare di nuovo perché mi sto sentendo bene, è un peccato che siano già finite. Ci rivediamo presto“.