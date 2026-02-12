Sofia Goggia esce nel superG delle Olimpiadi: aveva un vantaggio enorme su Federica Brignone

Sofia Goggia è uscita nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, mentre stava disputando una prova sopra le righe e sembrava essere lanciata verso il risultato a effetto. Scesa con il pettorale numero 9, la fuoriclasse bergamasca aveva pennellato delle linee magnifiche nella prima parte della pista Olympia delle Tofane e alla fotocellula del secondo intermedio aveva un vantaggio di addirittura 64 centesimi nei confronti di Federica Brignone.

Proprio sul più bello, però, la 33enne, che domenica mattina aveva conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera (dopo l’oro di PyeongChang 2018 e l’argento di Pechino 2022), ha commesso una serie di errori tecnici che l’hanno portata a saltare una porta e a dire addio ai sogni di gloria, tra l’altro davanti a Sergio Mattarella (Presidente della Repubblica) e Kirsty Coventry (Presidente del CIO).

Sofia Goggia si è sbilanciata sullo Scarpadon, ha provato a rimanere in pista, ha firmato un paio di numeri da vera equilibrista ed è riuscita a rimanere in piedi, ma poi non c’era più margine per rientrare nel cancello successivo e si è dovuta rialzare, urlando la propria delusione. La rivedremo in pista domenica 15 febbraio, quando a Cortina d’Ampezzo andrà in scena il gigante.