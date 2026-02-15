Lara Della Mea, 5 centesimi per un’agonia. Ma questa ragazza è il nostro futuro verso il 2030

Non è affatto semplice, in questo momento, per Lara Della Mea guardare al bicchiere mezzo pieno, nonostante quello appena disputato sia stato, dal punto di vista del risultato, il miglior gigante della sua carriera. Per la 27enne di Tarvisio, la gara tra le porte larghe alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si è trasformata in una miscela di orgoglio e rimpianto.

La prova ha infatti celebrato un nuovo trionfo di Federica Brignone, autentica regina delle nevi di questa edizione dei Giochi: dopo l’oro in superG, la valdostana ha conquistato anche quello in gigante, completando una parabola straordinaria segnata dal grave incidente, da dieci mesi di stop e da un percorso di riabilitazione lungo, durissimo e tutt’altro che scontato.

Della Mea ha chiuso al quarto posto, a soli 0”05 da un argento che avrebbe potuto trasformare la giornata sull’Olympia delle Tofane in qualcosa di memorabile per l’Ital-sci. Un podio, quello alle spalle di Brignone, condiviso da due atlete: la svedese Sara Hector e la norvegese Thea Louise Stjernesund, entrambe seconde ex aequo.

Il rammarico per Lara è legato a un errore su uno dei dossi della pista, che le ha impedito di agguantare quella top 3 tanto inseguita e a lungo alla sua portata. Resta però un dato evidente: la crescita dell’azzurra è stata costante e significativa, come già emerso nel corso della stagione di Coppa del Mondo, tra gigante e slalom. Emblematici, in tal senso, il settimo posto sulle nevi ceche di Špindlerův Mlýn in gigante e il sesto ottenuto nello slalom di Kranjska Gora.

Per questo, in una giornata in cui il sorriso resta inevitabilmente amaro, Della Mea può comunque guardare avanti con fiducia. L’annata le ha regalato quella continuità di rendimento a lungo cercata, rendendola un prospetto credibile anche in chiave futura. E chissà che nello slalom olimpico non possa ancora trovare spazio per sorprendere.