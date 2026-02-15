Sci alpino, Asja Zenere: “Non mi sono fidata di me stessa, tanti errori nella parte bassa”

Non una buona manche per Asja Zenere. L’azzurra è rimasta attardata in occasione della prima uscita del gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, rendendosi artefice di una prestazione viziata da diverse imprecisioni.

Nella fattispecie la classe 1996 ha raccolto un ritardo di +1.90 rispetto ad una semplicemente mastodontica Federica Brignone, al momento in testa davanti alla tedesca Lena Duerr e alla connazionale Sofia Goggia, attualmente terza. Intervenuta in zona mista, l’azzurra (attualmente fuori dalla top 20) ha commentato quanto fatto, non nascondendo grande amarezza:

“Sono delusa da questa manche, non mi sono fidata di me stessa ed ho sbagliato a farlo – ha detto Zenere ai microfoni di Rai 2 – Questa mattina le cose andavano bene, ma nella parte bassa sono andata in confusione, ho perso fiducia e commesso tanti errori”.

Zenere ha ha poi aggiunto: “Seconda manche? Sicuramente proverò a fare bene”.