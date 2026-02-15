Sci alpino, Lara Della Mea: “Si deve fare la differenza sui dossi, ho sbagliato”

Una performance tutto sommato positiva per Lara Della Mea. L’azzurra si è resa artefice di una prima manche di alto livello in occasione del gigante femminile di sci alpino valido per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, commettendo però una sbavatura che ha rallentato non poco la sua corsa.

Nello specifico la nativa di Tarvisio per metà della prova ha sciato con sicurezza e velocità, salvo poi commettere un errore netto di linea prima di Rumerlo, chiudendo così momentaneamente al di fuori della top 10 ma rimanendo in corsa per i piazzamenti di lusso.

Una volta arrivata in zona mista, la classe 1999 ha commentato quanto fatto: “Purtroppo oggi la pista è molto facile, così come la neve. Si deve fare quindi la differenza sui dossi. Io in due ho sbagliato traiettoria. Non sono lontanissima, speriamo di poter fare una buona seconda manche”, ha detto Della Mea intercettata dai microfoni di Rai 2. Ricordiamo che la seconda manche comincerà alle ore 13:30.