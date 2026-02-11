La toccante dedica di Stefania Constantini. Nel solco della polemica per le scelte del DT e l’esclusione di Romei

Stefania Constantini ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali 2026, facendo festa sul ghiaccio della sua Cortina d’Ampezzo in coppia con Amos Mosaner. Dopo aver trionfato ai Giochi di Pechino 2022, essere separati per un paio di stagioni ed essersi laureati Campioni del Mondo nella passata annata agonistica, gli azzurri sono riusciti a confermarsi sul podio a cinque cerchi regolando la Gran Bretagna nella finale per il bronzo, rialzandosi dal ko di misura contro gli USA.

Si tratta di un risultato che certifica ulteriormente l’enorme caratura tecnica e tattica di questa coppia che ha riscritto la storia di questo sport alle nostre latitudini, mettendosi al collo due medaglie nell’evento più importante. L’avventura olimpica finita, perché oggi incominciano i tornei con le squadre di genere: il trentino sarà nel quartetto guidato da Joel Retornaz, completato da Sebastiano Arman e Mattia Giovanella; la veneta sarà la skip della squadra in cui figurano anche Elena Mathis, Giulia Zardini Lacedelli e Marta Lo Deserto.

Prima delle Olimpiadi si è generata una vorticosa polemica in seno alla squadra femminile. Al momento delle convocazioni, infatti, Angela Romei non figurava nel quintetto selezionato per la rassegna a cinque cerchi: un autentico pilastro del gruppo tricolore, presente in Nazionale da ormai un decennio e grande protagonista delle due medaglie conquistate agli Europei (bronzo nel 2017 e argento nel 2023), oltre che del quarto posto conseguito ai Mondiali 2024, era rimasto escluso.

Il posto della 28enne era stato preso da Rebecca Mariani, figlia del Direttore Tecnico Marco Mariani, che farà da riserva sul ghiaccio di Cortina d’Ampezzo dopo essersi ben espressa a livello giovanile. Era stata aperta una petizione per il rientro della veterana (firmata tra l’altro anche dalla mamma di Constantini) e c’era stato un botta e risposta a mezzo stampa tra Mariani e Romei, la quale ha fatto ricorso al TAS, vedendosi rigettare la propria richiesta.

La FISG aveva provato a spegnere la polemica con questa motivazione: “È squisitamente di natura tecnica e basata sulle performance dell’ultimo anno delle singole giocatrici. Rebecca Mariani nel ruolo di alternate (riserva) possiede caratteristiche di gioco che le consentono di occupare tutti e quattro i ruoli in squadra a differenza di Romei, che ne ha sempre occupato uno soltanto (e un secondo in due sole occasioni)”. Le azzurre esordiranno giovedì 12 febbraio contro la Svizzera, una delle grandi favorite per il titolo.

Una polemica che potrebbe riaccendersi dopo le dichiarazioni di Stefania Constantini, che ha deciso di dedicare la sua medaglia anche ad Angela Romei, che durante l’ultima settimana si è distinta in maniera eccellente ai microfoni della Rai risultando un’apprezzatissima voce tecnica accanto a Stefano Rizzato: “Sugli spalti, a fare la telecronaca e quindi a seguirmi veramente da vicino, c’è stata per tutta la settimana la mia compagna di squadra e migliore amica Angela Romei, con cui avrei voluto condividere questa esperienza olimpica la prossima settimana. Così non sarà, ma la porterò nel cuore con me. Lei è di supporto ed è stato bello averla lì che mi guardava dall’alto: questa vittoria, oltre che al mio ragazzo e alla mia famiglia, va a lei“.