Kelly Doualla e Alessia Succo illuminano i Campionati Italiani allievi, attenzione a Berardo nuovi nomi

Si preannuncia un grande fine settimana di atletica al PalaCasali di Ancona, dove andranno in scena i Campionati Italiani allievi indoor. I migliori talenti under 18 del Bel Paese si metteranno in mostra nel capoluogo marchigiano, con vista sugli Europei U18, che si disputeranno a luglio in quel di Rieti. Riflettori puntati su Kelly Doualla, che lo scorso anno corse i 60 metri in 7.19 (record europeo per minorenni) e che poi fu sublime sui 100 metri (oro agli Europei e agli EYOF, con un picco da 11.21).

La velocista lombarda ha incominciato la stagione con un 7.28 a Parigi, primo meeting internazionale per la 16enne, attesa dai tre turni di gara ad Ancona nella giornata di sabato. Tra le sue avversarie ci sarà Elisa Calzolari, favorita sui 200 metri. Da seguire con grande attenzione Matteo Berardo, che nella prima parte di stagione ha firmato i primati italiani U18 sui 60 metri (6.78) e sui 200 (21.15).

Alessia Succo è la primatista mondiale under 18 dei 60 ostacoli, forte del super crono da 8.07 sulle barriere da 76 centimetri. La piemontese ha già affrontato gli ostacoli da 84 cm poche settimane fa, facendo registrare un rilevante 8.26. La piemontese, già bronzo sui 100 hs agli Europei U20, incrocerà Giorgia Zanon e Sabrina Romagnoli.

Altri nomi da seguire con attenzione? Gabriele Belardi (5.01 nel salto con l’asta nella passata stagione), Giorgia Zanon (già sopra i sei metri nel salto in lungo), Anthony Del Pioluogo (19.74 metri nel getto del peso), Anita Marchi e Caterina Carissimi nella marcia, dove sul fronte maschile si esibiranno Riccardo Rabai e Cristian Cecchetto. Un occhio alla doppia sfida tra Cristina Morelli e Asia Prenzato tra 800 e 1500 metri.