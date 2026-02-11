Zaynab Dosso devastante! Accelerazione pirotecnica e record italiano a un centesimo, che vittoria gold

Zaynab Dosso ha vinto i 60 metri del Meeting di Belgrado, tappa del World Indoor Tour (livello gold, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica in sala): secondo successo consecutivo ai piani altissimi del panorama mondiale dopo quello conquistato otto giorni fa a Ostrava (Cechia), ma a impressionare è stato il riscontro cronometrico siglato dalla velocista emiliana sul rettilineo al coperto della capitale serba, dove ha messo in mostra uno stato di forma davvero rimarchevole.

La Campionessa d’Europa e argento mondiale in carica ha stampato un superbo 7.02, fermandosi ad appena un centesimo dal suo record italiano siglato lo scorso anno in occasione del trionfo continentale sotto al tetto. L’azzurra ha saputo migliorarsi di tre centesimi rispetto alla batteria e di sette centesimi rispetto al riscontro che settimana scorsa le era valso il trionfo in occasione del debutto in questa annata agonistica, testimoniando una crescita significativa e la bontà del lavoro svolto durante l’inverno.

Il tempo di reazione non è stato tra i migliori (0.167), ma come sempre è l’impulso in uscita dai blocchi di partenza a determinare la prima fase di accelerazione e in quel fondamentale è emersa tutta la caratura della nostra portacolori: devastante in quel frangente, poi si è rialzata bene, ha proseguito in un’azione magistrale ed è risultata mirabile anche nella prima fase del lanciato, salvo soffrire un po’ nei pressi dei 50 metri e mollare qualcosa nel tratto conclusivo.

La sensazione è che Zaynab Dosso possa scendere tranquillamente sotto il muro dei sette secondi nelle prossime settimane e lanciarsi con ottimismo verso i Mondiali Indoor, che andranno in scena a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Travolta la concorrenza guidata da una big come la britannica Amy Hunt (7.09), terza la svizzera Geraldine Di Tizio Frey (7.19), quarta l’australiana Torrie Lewis (7.25).