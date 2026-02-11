Leonardo Fabbri inventa la cannonata: mondiale stagionale sbriciolato, misura sublime e Steen tramortito

Leonardo Fabbri si è reso protagonista di una straripante spallata sulla pedana di Stellenbosch (Sudafrica), gettando il peso a 22.50 metri in occasione della sua seconda uscita in questa annata agonistica: a quattro giorni di distanza dal convincente 22.05 stampato a Parow, il granitico toscano ha alzato ulteriormente l’asticella e ha piazzato la misura a effetto già in occasione del secondo tentativo, ribadendo la sua indubbia caratura tecnica e facendo ben sperare per l’immediato futuro.

Il Campione d’Europa ha stampato in maniera fragorosa la miglior prestazione mondiale stagionale, ampiamente davanti al 22.04 che lo statunitense Jordan Geist aveva piazzato a Ostrava e a Madrid la scorsa settimana (sì, era un centimetro in meno rispetto al riscontro ottenuto dall’esordio dal nostro portacolori, ma la gara di Parow non era inserita nel calendario di World Athletics e quindi formalmente non valeva per le liste mondiali stagionali) e al 22.07 stampato in contemporanea dall’altro americano Roger Steen a Belgrado (in occasione della tappa gold del World Indoor Tour), battuto nettamente nel confronto a distanza.

Il 28enne, bronzo mondiale in carica all’aperto, si è reso protagonista di una serie superlativa, con ben tre lanci oltre i 22 metri: apertura da 22.05, poi la bordata da world lead (22.50), un nullo, un solidissimo 22.29, un 21.64 e un nullo in chiusura. Condizione di forma davvero eccellente quando manca poco più di un mese ai Mondiali Indoor, in programma a Torun (Polonia) nel weekend del 20-22 marzo. Leonardo Fabbri ha concluso il proprio periodo di raduno in Sudafrica e ora tornerà in Europa per avvicinarsi alla rassegna iridata in sala, partecipando a un intenso programma di gare.

L’allievo di Paolo Dal Soglio ha già delineato i prossimi appuntamenti: due eventi del World Indoor Tour (livello gold) a Lievin (Francia) il 19 febbraio e a Torun (Polonia) il 22 febbraio, poi si cimenterà anche a Nehvizdy (Cechia) il 25 febbraio e onorerà l’impegno con i Campionati Italiani Assoluti indoor il 27 febbraio al PalaCasali di Ancona.