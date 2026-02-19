CalcioSport in tv
Juventus-Wolfsburg oggi, Champions League calcio femminile 2026: orario, tv, programma, streaming
O dentro, o fuori. Oggi, giovedì 19 febbraio, alle 18:45 si gioca Juventus-Wolfsburg, match di ritorno valido per i play-off della UEFA Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Si tratta di un match da non sbagliare per le ragazze di Massimiliano Canzi, reduci da un pareggio beffa nella gara di andata.
Riavvolgiamo velocemente il nastro. Sette giorni fa infatti in Germania le bianconere si sono rese artefici di una lodevole prestazione, tanto da portarsi in vantaggio per 0-2, salvo poi subire la rimonta delle rivali, brave prima ad accorciare le distanze per poi ripristinare gli equilibri in pieno recupero.
Nella giornata odierna, davanti al pubblico delle grandi occasioni all’Allianz Stadium, la Vecchia Signora dovrà imporre fin da subito il proprio gioco, in modo da non lasciare alcun scampo alle avversarie. La chiave sarà cercare di prendere il largo fin da subito e reggere il potenziale urto dopo.
La partita tra Juventus e Wolfsburg, valida per la Champions League di calcio femminile, andrà in scena giovedì 19 febbraio (ore 18:45) allo Juventus Stadium. Ci sarà la copertura esclusiva streaming offerta da Disney+. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.
JUVENTUS-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE
Giovedì 19 febbraio
Ore 18:45 Juventus vs Wolfsburg allo Juventus Stadium di Torino.
PROGRAMMA JUVENTUS-WOLFSBURG CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING
Diretta tv: non prevista
Diretta streaming: Disney+
Diretta testuale: OA Sport