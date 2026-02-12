Calcio femminile, pari beffardo per la Juventus contro il Wolfsburg nell’andata dei playoff di Champions League

Finisce 2-2 all’AOK Arena tra Wolfsburg e Juventus nell’andata dei playoff di Champions League femminile. Un risultato beffardo per la Vecchia Signora, che aveva accarezzato l’idea di imporsi in terra tedesca, ponendo solide basi per la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale per club.

Le campionesse d’Italia, infatti, si erano portate avanti di due reti grazie alla portoghese Ana Capeta al 6’ e alla danese Amalie Vangsgaard al 62’. Le padrone di casa hanno poi ristabilito la parità con le tedesche Janina Minge, a segno su rigore all’83’, e Sarai Linder, in gol al 95’.

PRIMO TEMPO – Canzi sceglie di schierare dal primo minuto il nuovo acquisto Ana Capeta in attacco al fianco di Vangsgaard, con Stolen Godo alle loro spalle. Sulle corsie esterne agiscono Bonansea e Carbonell, mentre Wälti è affiancata da Brighton. In difesa, complice l’assenza di Salvai, Kullberg è la centrale della linea a tre con Harviken e Lenzini. Nel Wolfsburg l’attacco è guidato dall’ex Beerensteyn, con Popp impiegata a centrocampo al fianco di Minge e Peddemors.

Le bianconere partono bene e sbloccano il match al 6’ con Capeta, brava ad anticipare tutte di testa sugli sviluppi di un corner. La reazione delle padrone di casa arriva al 13’: un tiro-cross dalla destra dell’attacco tedesco si stampa sulla parte alta della traversa. La Juventus tiene botta e al 38’ sfiora il raddoppio con un tiro-cross di Wälti che, con una traiettoria a campanile, per poco non sorprende Johannes. La prima frazione si chiude sullo 0-1.

SECONDO TEMPO – Al 50’ le bianconere si confermano pericolose nel gioco aereo: questa volta è Bonansea, di testa, a impegnare Johannes, che devia in angolo. Al 58’, sugli sviluppi di uno schema dal limite dell’area, la palla arriva a Minge che, da posizione favorevole, calcia con potenza colpendo soltanto l’esterno della rete.

Poco dopo arriva il raddoppio della squadra di Canzi: le bianconere costruiscono una bella azione, con Capeta che serve Vangsgaard al tiro; la conclusione, deviata da Dijkstra, si impenna e termina in rete. Le tedesche attaccano a testa bassa e all’83’ accorciano le distanze su calcio di rigore con Minge. Nell’ultimo minuto di recupero arriva il 2-2 del Wolfsburg, firmato da Sarai Linder.