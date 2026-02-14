Jordan Stolz prosegue la collezione di ori e trionfa anche nei 500 metri. Rosanelli non sfigura

Semplicemente il migliore. Jordan Stolz era il grande atteso nella giornata di gare delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 dedicate allo speed skating. L’americano, già oro nei 1000 metri in questa edizione, andava a caccia del bis su una distanza che in Coppa del Mondo lo aveva visto, a tratti, anche sconfitto.

Stolz, però, ha dissipato ogni dubbio fin dai primi metri nello scontro diretto con l’olandese Jenning De Boo. Uno start bruciante in 9″5 e una chiusura in 24″2 hanno permesso all’asso statunitense di imporsi con il nuovo record olimpico di 33″77, a soli 16 centesimi dal primato mondiale firmato dal russo Pavel Kulizhnikov, ottenuto peraltro in condizioni di ghiaccio non ideali per prestazioni di questo livello.

Una precisazione che valorizza ulteriormente l’impresa del pattinatore a stelle e strisce, capace così di completare la doppietta. De Boo ha dovuto accontentarsi dell’argento in 33″88, al termine di una sfida comunque entusiasmante: i due sono stati infatti gli unici a infrangere il muro dei 34″. Il bronzo è andato al canadese Laurent Dubreuil in 34″26. Delusione invece per il polacco Damian Żurek, quarto in 34″35.

Onorevole la prova dell’unico azzurro in gara, Jeffrey Rosanelli. Il portacolori italiano ha chiuso in 17ª posizione, riuscendo a scendere sotto il limite dei 35″ e fermando il cronometro a 34″82.