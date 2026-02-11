Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali
Jordan Stolz inizia la collezione di ori nei 1000 metri. Pazzesca prestazione di Daniele Di Stefano!
Tutto secondo pronostico nei 1000 metri maschili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: lo statunitense Jordan Stolz, favorito unico in questa gara (e non solo su questa distanza), conferma le attese della vigilia e conquista l’oro.
In casa Italia va sottolineata l’ottima prestazione di Daniele Di Stefano, che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione, il quale si classifica settimo e fa molto ben sperare verso i 1500. Francesco Betti, l’altro azzurro al via, chiude 26°.
Al Milano Speed Skating Stadium cade un record olimpico vecchio di 24 anni, quando Gerard van Velde vinse a Salt Lake City 2002 in 1:07.18: lo statunitense Jordan Stolz polverizza il vecchio primato, limandogli 9 decimi ed attestandosi a 0.91 dal record del mondo che gli appartiene, fermando il cronometro in 1:06.28.
Va sotto il vecchio primato olimpico anche il neerlandese Jenning De Boo, il quale deve accontentarsi dell’argento in 1:06.78, a 0.50 dal nordamericano. Sale sul gradino più basso del podio, inoltre, il cinese Ning Zhongyan, terzo in 1:07.34, a 1.06 dalla vetta.
Resta giù dal podio per soli 0.07 il polacco Damian Żurek, quarto in 1:07.41, a 1.13, chiudendo davanti ad altri due neerlandesi, ovvero Joep Wennemars, quinto in 1:07.58, a 1.30, e Kjeld Nuis, sesto in 1:07.65, a 1.37. Ottima settima posizione finale per Daniele Di Stefano, che fa segnare 1:08.17, a 1.89 dall’oro. Più staccato l’altro italiano in gara, Francesco Betti, 26° in 1:10.18, a 3.90.