Seguici su
LEGGI OA SPORT SENZA PUBBLICITÀ
ABBONATI

Milano Cortina 2026OlimpiadiSpeed SkatingSport Invernali

Jordan Stolz inizia la collezione di ori nei 1000 metri. Pazzesca prestazione di Daniele Di Stefano!

Pubblicato

1 minuto fa

il

Per approfondire:
Daniele di Stefano
Daniele di Stefano / LaPresse

Tutto secondo pronostico nei 1000 metri maschili dello speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: lo statunitense Jordan Stolz, favorito unico in questa gara (e non solo su questa distanza), conferma le attese della vigilia e conquista l’oro.

In casa Italia va sottolineata l’ottima prestazione di Daniele Di Stefano, che aveva conquistato lo slot in fase di qualificazione, il quale si classifica settimo e fa molto ben sperare verso i 1500. Francesco Betti, l’altro azzurro al via, chiude 26°.

Al Milano Speed Skating Stadium cade un record olimpico vecchio di 24 anni, quando Gerard van Velde vinse a Salt Lake City 2002 in 1:07.18: lo statunitense Jordan Stolz polverizza il vecchio primato, limandogli 9 decimi ed attestandosi a 0.91 dal record del mondo che gli appartiene, fermando il cronometro in 1:06.28.

Va sotto il vecchio primato olimpico anche il neerlandese Jenning De Boo, il quale deve accontentarsi dell’argento in 1:06.78, a 0.50 dal nordamericano. Sale sul gradino più basso del podio, inoltre, il cinese Ning Zhongyan, terzo in 1:07.34, a 1.06 dalla vetta.

Resta giù dal podio per soli 0.07 il polacco Damian Żurek, quarto in 1:07.41, a 1.13, chiudendo davanti ad altri due neerlandesi, ovvero Joep Wennemars, quinto in 1:07.58, a 1.30, e Kjeld Nuis, sesto in 1:07.65, a 1.37. Ottima settima posizione finale per Daniele Di Stefano, che fa segnare 1:08.17, a 1.89 dall’oro. Più staccato l’altro italiano in gara, Francesco Betti, 26° in 1:10.18, a 3.90.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI
Argomenti correlati:
Pubblicità