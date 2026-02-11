BiathlonMilano Cortina 2026OlimpiadiSport Invernali
Biathlon, scelto il quartetto dell’Italia per la sprint delle Olimpiadi. Debutta Romanin
Venerdì 13 febbraio, a partire dalle ore 14.00, ad Anterselva (Italia), andrà in scena la 10 km sprint maschile di biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026: la FISI ha comunicato i nomi dei quattro azzurri che verranno schierati.
A difendere i colori dell’Italia saranno Tommaso Giacomel, Lukas Hofer, Nicola Romanin ed Elia Zeni: come prevedibile, dunque, rispetto agli uomini schierati nella 20 km individuale, Romanin viene preferito a Patrick Braunhofer.
Arriva dunque l’esordio olimpico per Nicola Romanin, che proverà a giocarsi le proprie carte per ottenere un posto nella staffetta, ma inevitabilmente le attese sono tutte riposte su Tommaso Giacomel, con Lukas Hofer che invece potrebbe provare il colpo a sorpresa puntando sulla pulizia al poligono.