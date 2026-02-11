Quando partono Laura Pirovano e le azzurre nel superG delle Olimpiadi a Cortina: n. di pettorale, orari esatti, tv

Quattro italiane parteciperanno al superG femminile delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, che andrà in scena giovedì 12 febbraio (ore 11.30) sulla pista Olympia delle Tofane. Sofia Goggia andrà a caccia del colpaccio dopo aver conquistato la medaglia di bronzo in discesa libera, Federica Brignone cercherà di stupire dopo il brutto infortunio e il recupero miracoloso, Laura Pirovano avrà tutte le carte in regola per sognare dopo aver accarezzato il podio più volte, da non sottovalutare Elena Curtoni.

Attenzione ai pettorali di partenza: Laura Pirovano ha pescato un eccellente numero 2, ideale per sfruttare al meglio una pista non rovinata e mettere pressione alle rivali; Federica Brignone ha ricevuto un dote un ottimo numero 6 (non poteva andarle meglio) e cercherà di attaccare con grinta; Sofia Goggia scatterà con un numero 9, nel cuore del sottogruppo delle migliori, e punterà a fare accendere il verde del riscontro cronometrico; Elena Curtoni chiuderà il quartetto tricolore con il numero 11.

Le rivali di riferimento: le tedesche Emma Aicher (argento in discesa) e Kira Weidle-Winkelmann, le austriache Ariane Riedler (oro nella combinata a squadre), Cornelia Huetter e Mirjam Puchner, le svizzere Malorie Blanc e Corinne Suter, la ceca Ester Ledecka (reduce dalla delusione nel PGS di snowboard), la neozelandese Alice Robinson, la norvegese Kajsa Vickhoff Lie, le statunitensi Breezy Johnson (Campionessa Olimpica di discesa libera, ma avrà il pettorale numero 19 e potrebbe essere sfavorevole) e Keely Cashman.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming, la startlist, i pettorali e l’orario di partenza delle italiane nel superG delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2; in diretta streaming su Rai Play, Eurosport 1, Discovery Plus, HBO Max; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

QUANDO PARTONO LE ITALIANE NEL SUPERG DELLE OLIMPIADI

Laura Pirovano: pettorale numero 2, ore 11.32 e 10 secondi.

Federica Brignone: pettorale numero 6, ore 11.40 e 50 secondi.

Sofia Goggia: pettorale numero 9, ore 11.46 e 20 secondi.

Elena Curtoni: pettorale numero 11, ore 11.50 e 40 secondi.

Il programma di giornata prevede che le prime quindici atlete partano a intervalli di 2’10”, poi si scenderà a 1’45” tra il 16 e il 30, , dal 31 in avanti passerà a 1’30”, annunciati tv break di 2’15” dopo i numeri 15, 22, 30. Salvo ritardi dovuti a interruzioni di varia natura.

PETTORALI ITALIANE SUPERG DELLE OLIMPIADI

Laura Pirovano indosserà il pettorale numero 2.

Federica Brignone indosserà il pettorale numero 6.

Sofia Goggia indosserà il pettorale numero 9.

Elena Curtoni indosserà il pettorale numero 11.

CALENDARIO SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI 2026

Giovedì 12 febbraio

Ore 11.30 SuperG femminile a Cortina d’Ampezzo (Italia) – Diretta tv su Rai 2

PROGRAMMA SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai 2, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Eurosport 1, DAZN, Discovery Plus, HBO Max, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.

PETTORALI DI PARTENZA SUPERG FEMMINILE OLIMPIADI 2026

1 516766 BLANC Malorie 2004 SUI

2 299624 PIROVANO Laura 1997 ITA

3 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER

4 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT

5 516319 SUTER Corinne 1994 SUI

6 297601 BRIGNONE Federica 1990 ITA

7 507168 AICHER Emma 2003 GER

8 155763 LEDECKA Ester 1995 CZE

9 298323 GOGGIA Sofia 1992 ITA

10 56128 HUETTER Cornelia 1992 AUT

11 297910 CURTONI Elena 1991 ITA

12 56256 RAEDLER Ariane 1995 AUT

13 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR

14 415232 ROBINSON Alice 2001 NZL

15 197497 MIRADOLI Romane 1994 FRA

16 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA

17 565360 STUHEC Ilka 1990 SLO

18 6536213 CASHMAN Keely 1999 USA

19 6535455 JOHNSON Breezy 1996 USA

20 197641 GAUCHE Laura 1995 FRA

21 6537025 BOCOCK Mary 2003 USA

22 539536 WILES Jacqueline 1992 USA

23 56328 ORTLIEB Nina 1996 AUT

24 516611 SCHMITT Janine 2000 SUI

25 107613 GRENIER Valerie 1996 CAN

26 435334 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL

27 715171 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH

28 516705 DURRER Delia 2002 SUI

29 485941 PLESHKOVA Julia 1997 AIN

30 185493 POHJOLAINEN Rosa 2003 FIN

31 155994 NOVAKOVA Barbora 2002 CZE

32 25222 CAMINAL SANTURE Jordina 2003 AND

33 6296101 NEGRI Elisa Maria 2003 CZE

34 108077 GRAY Cassidy 2001 CAN

35 35222 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

36 695130 SHEPILENKO Anastasiia 2000 UKR

37 115279 SCHWENCKE Matilde 2003 CHI

38 155998 LABASTOVA Alena 2002 CZE

39 6537726 BEGUE Nicole 2006 ARG

40 705499 JANCOVA Rebeka 2003 SVK

41 675061 SKOROKHODOVA Alexandra 2006 KAZ

42 947028 KRYEZIU Kiana 2004 KOS

43 536481 SCHLEPER Sarah 1979 MEX