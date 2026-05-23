Jannik Sinner e le alte temperature a Parigi: il vero avversario è il grande caldo per il n.1 del mondo?

L’assenza di Carlos Alcaraz cambia completamente la prospettiva del Roland Garros 2026. Fuori il numero 2 del mondo, due volte campione a Parigi e protagonista della memorabile finale dello scorso anno vinta contro Jannik Sinner dopo aver annullato tre match-point, il grande favorito diventa inevitabilmente l’azzurro. Non soltanto per il ranking o per il peso specifico della sua stagione, ma per il livello di continuità mostrato negli ultimi mesi: cinque Masters 1000 già messi in bacheca nel 2026 raccontano meglio di qualsiasi statistica la superiorità espressa dal pusterese sul circuito.

Eppure, avvicinandosi allo Slam parigino, il vero avversario di Jannik potrebbe non avere un volto umano, ovvero il caldo. Le previsioni meteo, infatti, annunciano da oggi fino a venerdì 29 maggio giornate pienamente soleggiate nella capitale francese, con temperature superiori ai 30 gradi. Una condizione atmosferica che inevitabilmente riporta alla memoria alcuni episodi delicati vissuti dall’altoatesino negli ultimi anni e che alimenta interrogativi sulla sua tenuta fisica nei match disputati nelle ore centrali della giornata.

Il precedente più traumatico resta quello di Shanghai. Il torneo asiatico è storicamente associato a un’umidità opprimente e a una circolazione dell’aria quasi inesistente, fattori che trasformano il cemento cinese in una sorta di camera a pressione per il fisico degli atleti. In quell’occasione Sinner iniziò ad accusare una stanchezza anomala sin dai primi turni, fino ad arrivare ai violenti crampi da calore che lo costrinsero al ritiro. Un episodio che scatenò polemiche profonde nel mondo del tennis, riaprendo il dibattito sulla necessità di protocolli più severi contro il caldo estremo e sull’introduzione di tutele più rigide legate alla cosiddetta Heat Rule.

I fantasmi di Shanghai sono poi riemersi all’inizio del 2026 agli Australian Open. A Melbourne, sotto una temperatura vicina ai 40 gradi, il fisico dell’azzurro andò nuovamente in crisi: nel terzo set il corpo di Sinner venne completamente irrigidito dai crampi, in immagini che ricordarono da vicino quelle vissute in Asia. Stavolta, però, la situazione prese una piega diversa grazie all’applicazione della regola del caldo estremo: la partita fu sospesa per dieci minuti e il tetto dell’impianto venne chiuso, consentendo all’italiano di recuperare negli spogliatoi prima di tornare in campo e vincere il match.

Sono episodi che inevitabilmente accompagnano l’avvicinamento a Parigi, soprattutto alla luce delle temperature previste nei prossimi giorni. Ma proprio dalle parole pronunciate dal n.1 del ranking emerge una consapevolezza nuova, quasi una volontà di affrontare apertamente quello che in passato era apparso come un limite.

“Visto che fa abbastanza caldo, se giochi di giorno devi guardare ai due aspetti: la palla viaggia di più, quindi sono condizioni adatte al mio gioco. Se si inizia a servire bene la palla rimbalza, ci sono tante cose positive“, ha dichiarato in conferenza stampa. Nell’analisi del numero uno del mondo c’è innanzitutto una lettura tecnica. Il caldo accelera le condizioni di gioco, rende la palla più veloce e più pesante dopo il rimbalzo: caratteristiche che si sposano perfettamente con il tennis aggressivo e lineare dell’azzurro, sempre più dominante quando riesce a prendere rapidamente il controllo dello scambio.

Ma il punto centrale del discorso è soprattutto mentale. “Credo che la cosa più importante sia stare bene mentalmente. L’ho sempre detto in tutti i tornei, perché la mente può darti una grande mano, e ovviamente conta anche l’aspetto fisico“, ha sottolineato. È probabilmente qui che si misura il salto di qualità di Sinner. Se in passato il caldo veniva percepito quasi esclusivamente come un rischio, oggi il campione italiano sembra volerlo trasformare in un elemento da governare, da preparare e persino da accogliere come parte integrante della sfida.

“Ho ancora quattro/cinque giorni per prepararmi; spero che faccia molto caldo in questi giorni, così mi abituo. Anche a Indian Wells mi sono sentito bene col caldo e sono stati fatti molto passi in avanti“, ha concluso, ricordando che il suo esordio sarà martedì 26 maggio.

Ecco perché il vero tema del Roland Garros 2026 potrebbe diventare proprio questo equilibrio sottile tra dominio tecnico e resistenza climatica. Senza Alcaraz, il tabellone sembra essersi improvvisamente aperto davanti a Sinner. Tuttavia, il torneo parigino rischia di trasformarsi in una sfida diversa, quasi invisibile: non tanto contro gli avversari, quanto contro il sole, l’afa e la capacità del corpo di reggere fino in fondo. Perché il livello tennistico dell’azzurro, oggi, appare superiore a quello di tutti. Ma a Parigi, nelle giornate in cui il termometro supera i 30 gradi, il rivale più pericoloso potrebbe essere semplicemente il caldo.