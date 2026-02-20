Jannik Sinner resta lucido: “Momenti che possono capitare: ne uscirò”

Jannik Sinner è stato eliminato dal ceco Jakub Mensik nei quarti di finale dell’ATP 500 di Doha: l’azzurro non fa drammi nelle dichiarazioni al termine del match rilasciate ai microfoni di Sky Sport, pensando già ai prossimi impegni di Indian Wells e Miami.

L’analisi del match: “Credo che nel primo set lui abbia servito molto molto bene, intorno al 90% di prime e molto molto angolate, quindi ho avuto poche chance di fare il break. Io ho provato a spingere non sono riuscito a farlo quanto volessi, poi nel secondo set, quando sono riuscito a fargli il break ero più libero e secondo me ho alzato il livello. Nel terzo set, invece, sono partito subito male, con un break che poi non sono più riuscito a recuperare, però è una partita che è andata così com’è andata, e quindi ora ovviamente vediamo dove possiamo migliorare. Siamo sereni, non c’è nessun disastro, ovviamente stiamo lavorando per vincere più partite possibili, dall’altro lato sono momenti che passiamo, quindi sono molto sereno, e quindi prima o poi mi tiro di nuovo fuori, sono sicuro di questo, poi ripartiamo“.

Le condizioni di gioco: “Era un momento abbastanza tranquillo, secondo me, non c’era una situazione molto difficile in campo onestamente, c’era proprio tanta umidità, la palla faceva fatica ad andare, però è tutto normale, è la prima volta che gioco qui a Doha, quindi adesso magari abbiamo un po’ capito anche per l’anno prossimo“.

I prossimi impegni: “Cerchiamo di ritrovare un po’ di ritmo, però, ripeto, non è successo nulla di grave. Siamo sereni, stiamo lavorando bene, proviamo a riprendere un po’ di fiducia e poi a quel punto lì cerchiamo di andare avanti, però sono momenti che possono succedere, tutti i giocatori ci son passati, e quindi sono molto tranquillo. Poi si riparte, sono sicuro che con il lavoro che stiamo facendo i risultati verranno, magari non ad Indian Wells, magari non a Miami, non si sa, però è tutto lavoro che prima o poi ripagherà, quindi è tutto tranquillo“.