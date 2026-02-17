Dopo il bronzo di Flora Tabanelli, c’è il Big Air maschile alle Olimpiadi: Miro non qualificato, regna l’equilibrio

Flora Tabanelli ha conquistato la medaglia di bronzo nel Big Air alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 e si sperava che stasera (dalle ore 19.30) potesse essere in gara anche suo fratello maggiore Miro nell’atto conclusivo che metterà in palio le medaglie nella stessa specialità dello sci freestyle, ma l’emiliano è caduto due volte durante il turno preliminare e non è riuscito a entrare tra i migliori dodici classificati che si sono guadagnati il diritto di tornare sulle nevi di Livigno per andare a caccia del podio.

Lo statunitense Mac Forehand si presenterà con il miglior accredito, poche settimana fa ha vinto gli X Games e punta al primo alloro a cinque cerchi. Il norvegese Birk Ruud cercherà di firmare la doppietta da urlo dopo il trionfo di qualche giorno fa nello slopestyle e di bissare il titolo conquistato nel Big Air a Pechino 2022. Il neozelandese Luca Harrington si presenterà da Campione del Mondo ed è in grande forma dopo essersi messo al collo il bronzo nello slopestyle.

L’austriaco Matej Svancer, il norvegese Tormod Frostod, i francesi Matias Roche e Timothe Sivignon potrebbero essere degli outsider. Completeranno il campo dei partenti il norvegese Ulrik Samnoey, il canadese Dylan Deschamps, gli statunitensi Troy Podmilsak e Konnor Ralph, lo svedese Martin Nordqvist.