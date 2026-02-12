Italia-Nepal oggi, Mondiali cricket T20 2026: orario, tv, programma, streaming

La Coppa del Mondo 2026 di cricket T20, in corso in India e Sri Lanka, chiama l’Italia a disputare subito il secondo match della prima fase a gironi: gli azzurri, impegnati nel Girone C della manifestazione iridata, affronteranno il Nepal.

Il match è in programma oggi, giovedì 12 febbraio, alle ore 10.30 italiane, al Wankhede Stadium di Mumbai, in India: all’esordio l’Italia ha ceduto alla Scozia, mentre il Nepal è stato sconfitto dall’Inghilterra. Nel ranking mondiale il Nepal si trova al 16° posto, mentre l’Italia risulta essere 27ma.

Per Italia-Nepal, secondo match dei quattro previsti degli azzurri nel Girone C della fase finale dei Mondiali 2026 di cricket T20 la diretta tv sarà prevista su Sky Sport Arena, mentre la diretta streaming sarà a cura di Sky Go, NOW, ICC.TV.

CALENDARIO MONDIALI CRICKET T20 2026

Giovedì 12 febbraio

10.30 Italia-Nepal – Diretta tv su Sky Sport Arena

