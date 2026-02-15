Italia, gli uomini non vincono mai! Ultimo oro alle Olimpiadi invernali in una gara individuale nel 2010!

Siamo al giro di boa delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, dove l’Italia ha conquistato sei medaglie d’oro e si trova al secondo posto del medagliere alle spalle della Norvegia. Alzi la mano chi avrebbe pensato di trovarsi in questa situazione in termini di allori a metà Giochi, con gli storici record di Lillehammer davvero molto vicini: sette ori e venti allori complessivi, due obiettivi che possono essere raggiunti nella seconda parte della rassegna a cinque cerchi.

Non bisogna però arenarsi: le ultime due giornate non sono state molto prolifiche, soltanto Michela Moioli ha fatto centro (bronzo nello snowboardcross) e ci sono state delle delusioni come il danneggiamento subito da Pietro Sighel sui 1500 metri, gli errori di Tommaso Giacomel nella sprint di biathlon (compromesso anche l’inseguimento), la controprestazione di Davide Ghiotto sui 10.000 metri di speed skating. Bisognerà riprendersi già a partire da oggi, con tante carte a disposizione del Bel Paese per tornare a volare.

Ricordiamo chi sono gli italiani che si sono laureati Campioni Olimpici di fronte al proprio pubblico: Federica Brignone (superG, sci alpino), Francesca Lollobrigida (3000 e 5000 metri, speed skating), Andrea Voetter/Marion Oberhofer (doppio di slittino), staffetta mista di short track, Emanuel Rieder/Simon Kainzwaldner (doppio di slittino). Nello specifico: quattro trionfi femminili, uno maschile e uno misto. Le donne si stanno dimostrando più vincenti su neve e ghiaccio di casa, ma non è un fatto circoscritto a questa edizione.

L’ultimo uomo capace di vincere una medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali in solitaria, dunque non in coppia con un altro uomo (come Rieder/Kainzwaldner, per intenderci) o all’interno di un gruppo di genere (ad esempio una staffetta) o misto (come per Pietro Sighel, Luca Spechenhauser e Thomas Nadalini nello short track), è stato addirittura Giuliano Razzoli, che firmò la grande impresa della carriera nello slalom di sci alpino ai Giochi di Vancouver 2010. Dall’ultima apoteosi maschile individuale sono passati ben sedici anni…

L’Italia non conquistò nemmeno una medaglia d’oro a Sochi 2014 (due argenti e sei bronzi, per il 22mo posto nel medagliere), si festeggiarono tre titoli a PyeongChang 2018 tutti al femminile (Arianna Fontana sui 500 metri di short track, Michela Moioli nello snowboardcross, Sofia Goggia nella discesa libera di sci alpino), mentre a Pechino 2022 trionfarono Arianna Fontana (500 metri di short track) e la coppia di doppio misto di curling formata da Stefania Constantini e Amos Mosaner (il trentino non era appunto in solitaria, ma era spalleggiato dall’ampezzana). Si riuscirà a spezzare il tabù nei prossimi giorni?