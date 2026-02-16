Italia-Giappone di Billie Jean King Cup 2026 a Velletri. Prima volta assoluta della città laziale

Scelta a sorpresa per la città sede del turno d’esordio dell’Italia in Billie Jean King Cup 2026 contro il Giappone. Il match di primo turno delle due volte campionesse in carica si giocherà a Velletri, città sulla quale da decenni si dibatte circa la sua appartenenza o meno ai Castelli Romani (la questione è storica: per secoli Velletri è stata libero comune).

In particolare, la sede sarà quella del Colle degli Dei, un complesso che non è proprio nel centro della città, ma non è comunque distante. Come si diceva, una scelta sorprendente, ma di sicuro fascino, perché si va in uno dei luoghi più iconici che si possano trovare a pochi chilometri da Roma.

Il tie si giocherà venerdì 10 e sabato 11 aprile e verrà organizzato sulla terra rossa, naturalmente all’aperto. Nel primo giorno i due singolari, nel secondo si comincerà col doppio seguito, eventualmente, dagli ultimi due singolari. L’Italia potrà contare su Jasmine Paolini e sulla ritrovata Elisabetta Cocciaretto, come pure su Sara Errani quando si tratta di doppio.

Per quanto riguarda il Giappone, invece, sarà molto difficile (per non dire praticamente impossibile) vedere Naomi Osaka, il cui rapporto con la Billie Jean King Cup è da molti anni ridotto ai minimi termini. Le nipponiche appaiono destinate a scegliere tra Moyuka Uchijima (numero 90 WTA, unica top 100), Himeno Sakatsume, Aoi Ito e Nao Hibino, con Ena Shibahara certamente inserita in virtù del doppio.