Tennis
BJK Cup 2026: tutte le qualificate per le Finals. Clamorosa eliminazione degli USA!
Si completa il quadro delle squadre qualificate alle Finals della Billie Jean King Cup 2026 di tennis: oltre alla Cina, ammessa di diritto in quanto Paese ospitante della manifestazione, sono state definite le altre 7 squadre che parteciperanno alla Final Eight al termine delle qualificazioni, tornate alla formula casa-trasferta.
L’Italia a Velletri batte il Giappone per 3-1 (tie chiuso sul 3-0, con ultimo match giocato a punteggio acquisito) e potrà difendere il titolo conquistato nel 2024 e nel 2025. Avanza anche la Gran Bretagna, che passa per 1-3 a Melbourne, in casa dell’Australia.
Sarà da temere alle Finals il Kazakistan, che supera per 3-1 il Canada, al quale non basta la presenza di Bianca Andreescu per sovvertire il pronostico. La Spagna, pur con le seconde linee, riesce comunque ad espugnare il campo della Slovenia, imponendosi per 1-3.
L’unico tie a protrarsi al quinto e decisivo match premia la Cechia, che passa per 2-3 in casa della Svizzera, mentre il Belgio piega per 3-1 gli Stati Uniti, infarciti di seconde linee, infine è corsara l’Ucraina, che firma l’unico 0-4 delle qualificazioni in Polonia.
QUALIFICAZIONI BILLE JEAN KING CUP 2026
Australia-Gran Bretagna 1-3
Kazakistan-Canada 3-1
Italia-Giappone 3-1
Slovenia-Spagna 1-3
Svizzera-Cechia 2-3
Belgio-Stati Uniti 3-1
Polonia-Ucraina 0-4