INCOMMENSURABILI! L’Italia vince la battaglia col Giappone e vola ai quarti alle Olimpiadi!
La Nazionale italiana di hockey su ghiaccio femminile continua a scrivere pagine indelebili di storia alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Le nostre portacolori hanno infatti incasellato il secondo successo nel raggruppamento B, battendo il Giappone per 3-2 e staccando così per la prima volta il pass per i quarti di finale dei Giochi. Una vittoria di enorme rilevanza, che conferma il grande lavoro svolto nell’ultimo quadriennio.
Poderoso l’inizio delle giocatrici di Eric Bouchard, capaci di passare in vantaggio al 13’ del primo periodo con un bolide improvviso di Fantin esploso a seguito di una ripartenza. Il raddoppio arriva invece al diciannovesimo minuto di orologio, merito di una situazione di power-play sapientemente sfruttata e capitalizzata ancora da una incontenibile Fantin.
Le nipponiche non si danno però per vinte, trovando la rete che riapre i conti al terzo minuto della seconda ripresa affidandosi ad Ukita, brava a serpeggiare tra la difesa tricolore punendo Durante. Le atlete del Sol Levante a questo punto ci credono e spingono alla ricerca del pareggio trovando però la grande opposizione del nostro portiere, la quale al 7’ si rende artefice di un vero e proprio miracolo che salva il parziale.
In apertura del terzo tempo, le azzurre si fanno trovare pronte calando il tris dopo pochi secondi, approfittando di una svarione difensivo ben sfruttato da Della Rovere che, in tutta tranquillità, prima colpisce il palo per poi raccogliere il disco ed insaccare in rete.
A -12 dalla fine però le asiatiche ritornano in partita probabilmente nell’unica grande incertezza di Durante, alla quale scappa il disco prima di essere recuperato troppo tardi da una compagna; dopo revisione, l’arbitro assegna la rete al Giappone, dando avvio ad un assalto che però non produrrà gli effetti sortiti, fino all’esplosione di gioia dell’Arena di Santa Giulia. Domani, martedì 10 febbraio, è prevista la sfida contro la Germania.