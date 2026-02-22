Italia da record alle Olimpiadi, ma c’è la criticità impianti: la vera sfida è non disperdere l’eccellenza

L’Italia ha concluso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 forte di una versatilità senza precedenti. I numeri raccontano di una spedizione capace di conquistare medaglie in dieci discipline diverse, di riscrivere primati storici e di collocarsi stabilmente ai vertici per podi, piazzamenti e continuità di rendimento. Un modello di successo diffuso, lontano dalla dipendenza da una singola specialità, che certifica la maturità dell’intero movimento azzurro.

Il confronto con il passato rafforza la portata del risultato. Le dieci vittorie complessive superano persino il riferimento mitico di Lillehammer 1994, mentre l’aumento di podi, top-ten e piazzamenti nelle prime otto posizioni descrive una nazionale profonda, competitiva e capace di reggere l’urto del ricambio generazionale. Uomini e donne hanno contribuito in modo equilibrato, così come le competizioni miste, diventate terreno fertile per un’Italia sempre più moderna e trasversale.

Dentro questo quadro luminoso si inseriscono storie simboliche, come quella di Andrea Giovannini, protagonista nel team-pursuit e nella mass start di speed skating, specialità che ha regalato all’Italia un bottino mai visto prima (3 ori e 2 bronzi). Successi che non nascono per caso, ma da un lavoro quotidiano fatto di sacrifici, trasferte e allenamenti lontano da casa. Ed è proprio qui che emerge l’altra faccia della medaglia.

Alla straordinaria capacità di conquistare risultati in discipline diverse non corrisponde, infatti, un’adeguata solidità infrastrutturale. Il tema dell’impiantistica rischia di trasformarsi nel vero collo di bottiglia del sistema. Molte strutture legate ai Giochi non sembrano destinate a lasciare un’eredità concreta e duratura, né a garantire continuità tecnica alle squadre nazionali. Senza piste, anelli e centri di allenamento stabili sul territorio, l’eccellenza rischia di restare una parentesi, una cattedrale nel ghiaccio buona per celebrare un evento, ma fragile nel lungo periodo.

“Avere una pista qui ci darebbe anche la possibilità di essere vicini alle famiglie ed una marcia in più per poter continuare in questo sport. Cambierebbe veramente tutto, anche perché per noi più vecchi, che abbiamo già dei figli, vuol dire stare lontani da casa 250 giorni all’anno senza la possibilità di vederli. E questo anche per il futuro ti fa pensare veramente se vale la pena continuare o se non è meglio stare con i bambini vedendoli crescere“, ha spiegato Giovannini a SkyTG24.

Le parole del trentino vanno lette in questa chiave. Avere impianti in Italia significherebbe non solo migliorare la qualità della preparazione, ma anche rendere sostenibile una carriera sportiva dal punto di vista umano. Guardando oltre Milano Cortina, l’orizzonte delle Olimpiadi 2030 sulle Alpi francesi impone una riflessione strategica. La versatilità che oggi rende l’Italia una delle nazioni più complete del panorama invernale va alimentata con investimenti mirati, capaci di creare un circolo virtuoso tra risultati, impianti e base giovanile. Altrimenti, replicare certi exploit diventerà sempre più difficile.

Il successo azzurro dimostra che il potenziale c’è. Ora la sfida è trasformarlo in sistema, affinché le medaglie non restino episodi isolati, ma il frutto di una struttura solida, capace di sostenere l’eccellenza anche quando i riflettori olimpici si spegneranno.