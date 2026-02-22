Gli USA tornano sul trono delle Olimpiadi dopo 46 anni! Battuto il Canada in una finale thriller

Alla fine la spuntano gli Stati Uniti. La squadra di Sullivan ha vinto a 46 anni dall’ultima volta la medaglia d’oro nel torneo maschile di hockey ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Un successo di cuore, strappato soltanto all’overtime a seguito di un incontro combattutissimo contro il Canada, battuto per 2-1 in un finale ad altissima tensione.

Una disputa di grande intensità – ma non poteva essere altrimenti – quella tra le due compagini. Sono i giocatori con la foglia d’acero a partire meglio, rendendosi pericolosi più volte nel corso dei primi cinque minuti di gioco, provando tre tiri in porta. Come spesso capita in queste situazioni sarà proprio nel bel mezzo di un momento positivo che pungeranno gli avversari. E lo fanno praticamente alla prima occasione utile. Succede infatti al 14′ quando, a seguito di un contropiede micidiale, gli Stati Uniti passano in vantaggio con un’azione in solitaria di Matt Boldy, bravo a lanciarsi a tu per tu con il portiere avversario spedendo il disco sul primo palo. La squadra canadese vivrà poi un altro, serio, momento di difficoltà in coda alla prima frazione, complice una penalità assegnata a Shea Theodore per hooking. Nonostante l’inferiorità, i biancorossi riescono a reggere l’urto, andando così negli spogliatoi con un solo goal di scarto.

Il secondo periodo però si apre in modo non poco turbolento per gli States, costretti a fare i conti con due situazioni di inferiorità causate prima da una trattenuta di Guentzel dopo appena trenta secondi e da un aggancio con il bastone di McAvoy. Un’occasione ghiottissima per il Canada che, tuttavia, non riesce a trovare il guizzo per il pareggio. Seguirà dunque un tempo ben condotto dal team in svantaggio, più volte vicino al pari come succede ad esempio dopo dieci minuti di orologio per via di una bella parata da parte di Hellebuyck su McDavid. Malgrado un power-play, il Canada fatica a trovare ancora la giusta traiettoria per insaccare il disco in rete, fino a riuscirci ad un minuto e mezzo dalla seconda sirena quando, dopo aver vinto un ingaggio nella tre quarti offensiva, apre il gioco verso Makar, autore di un tiro dalla lunga distanza che buca la porta USA. La reazione degli uomini di Sullivan è immediata, come dimostra il clamoroso doppio palo colpito da Hughes con un missile partito da lontano che grazia i rivali.

Gli atleti a stelle e strisce vanno in affanno nelle battute iniziali del terzo atto, affidandosi alle parate poderose di Hellebuyck ed accusando non poche difficoltà nel costruire azioni di gioco incisive. Poi, tutto d’un tratto, la partita si infiamma ulteriormente in soli sessanta secondi: MacKinnon, 40 goal in stagione, si divora un goal fatto a porta vuota, immediatamente dopo Bennington si supera con una preziosissima doppia parata. Con la tensione alle stelle, un bastone alto di Bennet provoca un fallo (2+2) per il Canada, destino speculare a quello degli avversari, anche loro sotto di uno per una infrazione di Hughes. Una partita così tensiva non potevaterminare al tempo regolamentare.

Ma Ggunto all’overtime sale in cattedra Hughes, abile a mettersi la squadra sulle spalle lanciando un missile che infrange i sogni di un Canada che, nell’arco dei sessanta minuti, si è rivelato a tratti più brillante. Ma il vero MVP, in realtà, è stato il portiere Hellebuyck, il quale ha abbassato la saracinesca salvando più volte il risultato.