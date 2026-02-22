Quali nuovi sport alle Olimpiadi Invernali 2030? Ciclocross e corsa campestre novità copernicane? Possibile combinata nordica femminile

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si sono conclude con la vittoria degli USA contro il Canada nella finale di hockey ghiaccio maschile e stasera, in occasione della Cerimonia di Chiusura all’Arena di Verona, l’Italia passerà il testimone alla Francia, che nel 2030 ospiterà la prossima edizione dei Giochi su neve e ghiaccio. Le date sono già state comunicate: dal 1° al 17 febbraio, la nominazione ufficiale sarà Alpi francesi 2030 e le sedi di gara saranno molteplici, come successo nelle ultime due settimane.

Il biathlon sarà protagonista a Le Grand Bornand, lo sci di fondo andrà in scena a La Clusaz, lo sci alpino si dividerà tra Courchevel (uomini) e Meribel (donne), le discipline da budello faranno tappa a La Plagne, freestyle e snowboard si divideranno tra Montgenevre e Serre Chevalier, mentre si andrà a Nizza per gli sport del ghiaccio (hockey, pattinaggio di figura, short track, curling). Non ci siamo dimenticati dello speed skating: si disputerà in Italia, sarà Torino a fare da cornice al pattinaggio velocità!

Questa la situazione al momento, ma potrebbero esserci delle novità per quanto riguarda gli sport che saranno protagonisti in terra transalpina: a Milano Cortina 2026 il programma ha previsto la presenza di 16 discipline e sono stati assegnati 116 titoli, ad Alpi francesi 2030 potrebbero esserci delle aggiunte. Ciclocross e corsa campestre scalpitano: a giugno si deciderà in merito al possibile allargamento, tra quattro anni potrebbero essere in calendario ben 18 sport.

L’Unione Ciclistica Internazionale sta lavorando per garantire a questa disciplina la ribalta a cinque cerchi e ha trovato un valido alleato in World Athletics, la Federazione Internazionale di Atletica che si sta prodigando per avere la corsa campestre nel programma dei Giochi. Non sono sport invernali nel senso stretto del termine, perché non richiedono l’ausilio di sci, snowboard, pattini e possono non svolgersi sulla neve (sterrati, prati, sabbia, etc.), ma si praticano soprattutto durante questo periodo dell’anno.

Quali gare verrebbero inserite? Sicuramente le prove individuali per uomini e donne in entrambi gli sport, ma magari potrebbero trovare spazio anche delle staffette miste, ormai sempre più diffuse. Potrebbe sperarci la nostra Nadia Battocletti, Campionessa d’Europa di cross e argento olimpico dei 10.000 metri su pista. Altre novità? Si è parlato tanto della combinata nordica, che in Val di Fiemme era esclusivamente maschile (unico sport con disparità di genere ai Giochi): arriverà finalmente l’allargamento alle donne?