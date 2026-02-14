Il team-pursuit di speed skating sarà completamente diverso rispetto alla Coppa del Mondo: cosa cambia

Domani, a partire dalle ore 16:00, prenderà il via la prova a inseguimento a squadre maschile di speed skating alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Sull’anello ghiacciato del Milano Speed Skating Stadium, i terzetti più forti del pianeta si sfideranno in un format di gara diverso da quello a cui gli appassionati sono abituati nella Coppa del Mondo.

Nel massimo circuito internazionale, infatti, le competizioni si svolgono in Division A e Division B, in base al ranking mondiale, e il confronto avviene nelle singole batterie, analogamente a quanto accade nelle gare individuali. In pratica: chi ottiene il tempo migliore nella propria divisione, composta da un certo numero di heat, conquista la vittoria della tappa.

Ai Giochi Olimpici, invece, il format cambia. Tutto partirà dai quarti di finale: le otto formazioni partecipanti saranno classificate in base al tempo, e le quattro più veloci accederanno alle semifinali. In quest’ultimo turno prima della finale, i due scontri saranno diretti, secondo il classico meccanismo del knockout. Le vincitrici delle semifinali si contenderanno l’oro e l’argento, mentre le perdenti si sfideranno per il bronzo.

Di conseguenza, Italia e le altre nazioni in gara dovranno prestare particolare attenzione già dai quarti di finale per garantirsi l’accesso al turno successivo e poi giocarsi le proprie carte per un posto sul podio.