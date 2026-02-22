Il curling parla svedese alle Olimpiadi: che magia di Hasselborg, la Svizzera di Tirinzoni si inchina

La Svezia ha conquistato la medaglia d’oro nel torneo di curling femminile alle Olimpiadi Invernali 2026, sconfiggendo la Svizzera per 6-5 nella finale andata in scena sul ghiaccio Cortina d’Ampezzo. Dopo aver primeggiato nel round robin (sette vittorie e due sconfitte) e aver sconfitto il favorito Canada campione del mondo in semifinale, le scandinave hanno battuto di misura anche le vice iridate in carica e hanno ampiamente meritato il titolo.

La skip Anna Hasselborg, la vice e third Sara McManus, la second Agnes Knochenhauer e la lead Sofia Scharback hanno sovvertito il pronostico della vigilia contro la corazzata guidata da Silvana Tirinzoni e Alina Paetz, che perde un altro atto conclusivo ai massimi livelli dopo quelli degli ultimi due Mondiali contro il Canada. Il curling parla svedese ai Giochi per la quarta volta nella storia dopo Torino 2006, Vancouver 2010 e PyeongChang 2018. E a Pechino 2022 vinsero con il quartetto maschile guidato da Niklas Edin.

La Svezia ha sfruttato il martello nel primo end e ha messo a segno due punti poi l’hammer è passato nelle mani della Svizzera, che ha optato per due mani nulle e ha poi dimezzato le distanze con un punto obbligato nel quarto parziale. Le gialloblù hanno ristabilito prontamente il doppio vantaggio all’intervallo (3-1), ma al ritorno sul ghiaccio si è sentita la caratura tecnica di Tirinzoni ed è arrivato il pareggio (3-3).

La partita ha subito la svolta decisiva tra settimo e ottavo end: le svedesi marcano un punto e poi rubano una mano approfittando di un errore delle rossocrociate, si issano sul 5-3 e così la strada verso il titolo è in discesa. Il nuovo pareggio siglato dalle vice campionesse del mondo (5-5) serve a poco, perché poi il martello va nelle mani della Svezia, che controlla ogni passaggio e sigla il punto della vittoria.