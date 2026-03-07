Nagler/Malleier sfiorano il podio ad Altenberg. Lontani gli olimpionici Rieder/Kainzwaldner

Ultima tappa della Coppa del Mondo di slittino su pista artificiale che è andata in scena in quel di Altenberg. Si sono concluse le competizioni per il doppio maschile con la sfera di cristallo che era già assegnata matematicamente ai tedeschi Wendl/Arlt (oggi non presenti) dopo la gara di St.Moritz del weekend scorso.

Doppietta austriaca sul tracciato tedesco. A vincere sono Thomas Steu e Wolfgang Kindl con il tempo di 1:22.754, sfruttando soprattutto il primo tempo nella run d’apertura e andando in gestione nella seconda.

Alle loro spalle troviamo i connazionali Gatt/Schoepf staccati di 126 millesimi, mentre completano il podio i tedeschi Eggert/Mueller, terzi a 150 millesimi dalla vetta.

Sfiora il podio con una super rimonta ed il miglior tempo di run nella seconda discesa gli azzurri Ivan Nagler e Fabian Malleier: il duo altoatesino si arrende per soli 25 millesimi, dovendosi accontentare della quarta piazza (erano settimi dopo la prima). Più staccati, a causa di una prima run da dimenticare, i campioni olimpici Rieder/Kainzwaldner che chiudono noni a 733 millesimi.