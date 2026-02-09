Marta Bassino: “Tosto stare ferma per le Olimpiadi, ma ho accettato la situazione”

Come un leone in gabbia, ma con comunque la voglia di esserci. Tra le grandi assenti nella spedizione di sci alpino attualmente impegnata alle Olimpiadi di Milano Cortina 206 c’è proprio lei, Marta Bassino. L’azzurra non ha infatti potuto prendere parte alla rassegna a cinque cerchi a causa dell’infortunio patito il 22 ottobre 2025 durante un allenamento in Val Senales.

Intercettata dai microfoni dell’Agenzia di stampa ANSA, la ventinovenne ha fornito degli importanti aggiornamenti circa le sue condizioni, non nascondendo anche un pizzico di rammarico per non poter essere della partita per i Giochi.

“E’ stato tosto, quando mi sono ritrovata qui adesso a Cortina a vedere le mie compagne gareggiare ed io ferma ai box l’ho patita abbastanza – ha detto Bassino – Però da subito, da quando mi sono fatta male, ho cercato di accettare la situazione e andare avanti”.

Bassino ha poi proseguito: “Il mio recupero sta andando bene; sono seguita al JMedical di Torino e so di essere in buonissime mani. Stiamo facendo un percorso di riabilitazione. Sono passati tre mesi, ma ci vorrà ancora pazienza per mettere gli sci ai piedi. Sta andando tutto per il verso giusto. Sono venuta qui a Cortina come Ambassador dell’Italia Tem, un modo per seguire i Giochi da vicino e per guardare le gare delle mie compagne, anche se un po’ brucia”.