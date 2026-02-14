USA-Svezia e Canada-Svizzera, Olimpiadi 2026 hockey ghiaccio femminile: orari semifinali, programma, tv, streaming

Dopo la conclusione dei quarti di finale il torneo femminile di hockey su ghiaccio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, è pronto a vivere una nuova fase: quello delle semifinali.

Lunedì 16 febbraio si giocheranno le gare che valgono la definizione delle gare che poi assegneranno le medaglie: USA-Svezia e Canada-Svizzera, una partita alle ore 16.40 e una partita alle 21.10, tutte e due all’Arena Santagiulia di Milano. Chi vince si prende la finalissima per l’oro, in programma giovedì 19 alle ore 19.10 (con comunque la certezza di una medaglia, d’argento), chi perde invece viene relegato alla finale per il bronzo, giovedì 19 alle ore 14.40 (dovendo lottare per il gradino più basso del podio.

Di seguito il calendario completo, il programma, gli orari, il palinsesto tv e streaming, delle semifinali del torneo di hockey su ghiaccio femminile alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Tutte le partite saranno visibili in diretta streaming su Discovery Plus e HBO Max per gli abbonati, oltre che DAZN mediante i canali addizionali di Eurosport. Al momento non sono previste dirette in chiaro né in tv su Rai Sport né in streaming su Rai Play.



CALENDARIO HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE SEMIFINALI

Lunedì 16 febbraio

Ore 16.10 USA-Svezia o Canada-Svizzera (Semifinali)

Ore 21.10 Canada-Svizzera o USA-Svezia (Semifinali)

HOCKEY GHIACCIO FEMMINILE OLIMPIADI 2026 OGGI: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: tutte le partite su Discovery Plus e HBO Max e DAZN tramite i canali addizionali di Eurosport, per gli abbonati