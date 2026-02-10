Hockey ghiaccio femminile, la Svezia travolge il Giappone alle Olimpiadi

Quattro partite e quattro vittorie. La Svezia compie l’en plein nel Girone B del torneo femminile di hockey su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 battendo 4-0 il Giappone e qualificandosi come miglior squadra della pool, in attesa di Italia-Germania delle ore 16.40 per capire quale delle due formazioni sarà la seconda classifica e quale completerà la prima fase al terzo posto.

LA CRONACA

Primo tempo aperto dalla rete di Thuvik per l’1-0 scandinavo e poi da tanta lotta senza alcun gol. Secondo periodo più fluido per le ragazze di Ulf Lundberg che accelerano con Bouveng per il raddoppio e Hallin, che cala il 3-0 in chiusura di periodo.

Gli ultimi venti minuti servono a definire il risultato. Le nipponiche non scalfiscono la gabbia svedese, con Olsson invece a griffare il punto del 4-0 che chiude i giochi sino alla sirena conclusiva.

Per la Svezia ora l’avversaria dei quarti di finale sarà la terza classifica del Girone A, che comprende USA e Canada, certamente prime e seconde anche se da capire in quale ordine: in lizza ci sono Svizzera, Cechia e Finlandia.