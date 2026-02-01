Hockey ghiaccio
Hockey ghiaccio, Bolzano schianta Val Pusteria nel derby di ICE League
Solamente tre incontri in programma nella domenica della ICE Hockey League 2026 ma per i colori italiani era in scena un importante derby. Bolzano, infatti, ospitava Val Pusteria in una sfida quanto mai sentita che, tuttavia, non è pressoché mai iniziata, dato che i Foxes hanno dominato contro i Lupi con il laconico punteggio di 7-2.
BOLZANO-VAL PUSTERIA 7-2
Pronti, via ed i padroni di casa piazzano subito il primo scatto. Schneider, infatti, segna la rete dell’1-0 in power-play dopo 93 secondi su assist di McClure. Il raddoppio arriva immediato grazie a Mantenuto al 4:59 ancora in power-play su assist di Pollock. Il primo tempo si chiude già sul punteggio di 3-0 con McClure, che, al 15:14 indirizza il match in maniera definitiva. Nel secondo tempo arrivano ben 4 reti dei biancorossi.
Gazley realizza il 4-0 al 21:37 in power-play su assist di Samuelsson, quindi Pollock per il 5-0 al 30:31 sempre in power-play, prima che Di Perna vada a segno per il 6-0 al 31:13 su assist di Di Giacinto, quindi McClure va a rete per il 7-0 al 35:01 ancora in power-play su assist di Schneider. Nell’ultimo periodo i gialloneri provano a rendere meno pesante possibile il punteggio e vanno a segno con Ticar (44:42) e Bowbly (53:34) per il 7-2 finale.
Negli altri incontri:
- VSV Villach-HK Olimpia Lubiana 8-5
- Klagenfurt-Black Wings Lienz 4-0
CLASSIFICA ICE HOCKEY LEAGUE 2026
|1
|EC-KAC
|43
|26
|8
|4
|5
|153
|103
|50
|91
|2
|Moser Medical Graz99ers
|42
|23
|7
|6
|6
|141
|90
|51
|87
|3
|EC Red Bull Salzburg
|44
|23
|12
|6
|3
|148
|96
|52
|84
|4
|HCB Südtirol Alperia
|43
|23
|12
|3
|5
|152
|115
|37
|80
|5
|Olimpija Ljubljana
|43
|21
|14
|6
|2
|162
|123
|39
|77
|6
|HC Falkensteiner Pustertal
|43
|22
|15
|3
|3
|145
|120
|25
|75
|7
|Vienna Capitals
|43
|17
|19
|3
|4
|108
|123
|-15
|61
|8
|Steinbach Black Wings Linz
|43
|14
|22
|6
|1
|134
|139
|-5
|55
|9
|EC iDM Wärmepumpen VSV
|42
|15
|20
|3
|4
|133
|142
|-9
|55
|10
|Hydro Fehervar AV 19
|42
|15
|20
|2
|5
|96
|133
|-37
|54
|11
|FTC-Telekom
|42
|14
|21
|1
|6
|111
|151
|-40
|50
|12
|Pioneers Vorarlberg
|42
|9
|25
|4
|4
|101
|161
|-60
|39
|13
|HC TIWAG Innsbruck – Die Haie
|44
|5
|32
|4
|3
|105
|193
|-88
|26