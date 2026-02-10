ATP Finals in chiaro su Mediaset: annunciato l’accordo

Le ATP Finals cambiano casa televisiva. L’evento che chiude la stagione del tennis mondiale, riunendo i migliori otto giocatori del ranking, passa dalla Rai a Mediaset per quanto riguarda la trasmissione in chiaro. Come si legge nella nota ufficiale: “Mediaset ha raggiunto un’intesa per l’acquisizione dei diritti televisivi free to air delle Nitto ATP Finals di tennis per il prossimo ciclo pluriennale, a partire dal 2026, ampliando ulteriormente la propria offerta di grande sport in chiaro”, si legge.

“L’accordo porterà sulle reti e sulle piattaforme del Gruppo una selezione di otto tra i migliori incontri di uno degli eventi più seguiti del calendario tennistico internazionale, con i top player del ranking mondiale. Quest’anno le Nitto ATP Finals si svolgeranno dal 15 al 22 novembre all’Inalpi Arena di Torino“, si conclude.

Mediaset ha superato la concorrenza della Rai con un’offerta economica più elevata, in linea con il crescente valore del tennis sul mercato televisivo italiano. Un interesse alimentato soprattutto dall’“effetto Sinner”, che negli ultimi anni ha trasformato il Master in Italia in un appuntamento irrinunciabile per il pubblico nazionale. Non è escluso, inoltre, che anche Lorenzo Musetti possa rientrare tra i protagonisti del torneo, rafforzando ulteriormente l’appeal dell’evento.

Per la Rai si tratta di una perdita significativa, che si inserisce in una fase già complessa per il servizio pubblico. La Federazione Italiana Tennis e Padel ha scelto di non commentare l’operazione, definendola un accordo commerciale tra ATP e Mediaset, ma ha ribadito l’importanza strategica di garantire al tennis la massima visibilità possibile.

Sul fronte organizzativo, non cambiano invece le certezze: Torino resterà sede delle Finals anche nelle prossime edizioni. ATP e FITP hanno già ufficializzato da tempo la permanenza del torneo in Italia almeno fino al 2030, confermando il capoluogo piemontese come centro dell’autunno tennistico internazionale.

L’operazione si inserisce nella più ampia strategia di Mediaset, che da anni punta a rafforzare la propria presenza nello sport in chiaro, affiancando al calcio europeo un evento di grande richiamo come quello di Torino. L’ingresso del Biscione nel tennis apre così nuovi scenari nel panorama televisivo italiano, in un settore sempre più competitivo e trainato dai successi dei campioni italiani.