WTA Doha 2026, Cocciaretto conosce la sua avversaria. Swiatek, Rybakina e Svitolina agli ottavi di finale

Giornata piuttosto intensa nel WTA1000 di Doha, in Qatar, ed emozioni forti anche in casa Italia. Gioie e dolori per il Bel Paese nelle prestazioni di Elisabetta Cocciaretto e di Jasmine Paolini. La marchigiana ha fatto saltare il banco, come si suol dire, e ha eliminato con un perentorio 6-4 6-2 la n.5 del mondo, Coco Gauff. Resa deluxe della “Coccia”, al cospetto di una Gauff sempre in difficoltà nella combinazione servizio-dritto. Sul cammino dell’azzurra ci sarà l’americana Li che ha sconfitto la polacca Magdalena Frech. Se Cocciaretto dovesse replicare il livello odierno, potrebbe fare strada negli ottavi di finale.

Non ne farà invece Paolini. La n.8 del mondo è stata nettamente battuta dalla greca Maria Sakkari (n.52 WTA) col punteggio di 6-4 6-2. Una partita condita da tanti errori della toscana, non in grado di trovare la sua solidità. Prosegue il cammino dell’ellenica che giocherà contro la francese Gracheva, uscita vittoriosa a sorpresa contro la n.12 del mondo, Linda Noskova.

Successi per Iga Swiatek, Elena Rybakina ed Elina Svitolina. La polacca n.2 del mondo si è liberata con un netto 6-0 6-3 dell’indonesina Tjen e la sua prossima avversaria sarà la russa naturalizzata australiana, Daria Kasatkina, a segno contro la belga Elise Mertens. Tutto relativamente facile per la n.3 del ranking, vincitrice degli Australian Open: 6-2 6-4 contro la cinese Xinyu Wang. Rybakina affronterà un’altra cinese e decisamente più quotata Qinwen Zheng, tornata a giocare dopo tanti problemi fisici. L’ex n.4 del mondo si è imposta contro l’americana Alycia Parks per 7-6 (4) 3-6 6-2 e sarà interessante capire il suo livello contro la kazaka.

Vittoria di Svitolina (n.9 del mondo) nel derby ucraino Dayana Yastremska (n.42 WTA) col punteggio di 6-1 6-4. Sul suo cammino ci sarà la russa Anna Kalinskaya (n.28 del mondo), che ha battuto l’americana Emma Navarro (n.18 WTA) col punteggio di 7-5 2-6 6-2. Da segnalare anche la vittoria della lettone Jelena Ostapenko (n.24 del ranking) contro l’altra russa Ekaterina Alexandrova (n.10 WTA) sullo score di 6-4 6-2. Ostapenko giocherà negli ottavi contro la colombiana Osorio.