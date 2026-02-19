Halfpipe: Zoe Atkin si impone nelle qualifiche alle Olimpiadi. Gu in top 5 con il brivido

Si chiudono nel segno di Zoe Atkin le qualificazioni dell’halfpipe femminile, segmento valido per le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La britannica ha archiviato la pratica fin dalla prima run, dove ha segnato il punteggio più alto del lotto.

Nello specifico la detentrice del titolo continentale ha eseguito una prestazione valutata 91.50, punteggio poi non migliorato nell’uscita successiva. Una situazione praticamente invertita rispetto alla cinese Li Fanghui che, dopo una prima manche valutata 85.00, è salita di colpi nella seconda raccogliendo 90.00.

In scia poi la canadese Cassie Sharpe che, in prima run, ha messo a referto 88.25 precedendo l’australiana Indra Brown, quarta con 87.50, score miglioratosi a seguito degli 80.75 timbrati in precedenza. Si è dovuta accontentare della quinta piazza invece l’altra rappresentante della Cina, la star Eileen Gu, capace di spingersi fino a 86.50 reagendo ad un primo tentativo tutt’altro che positivo.

Segue la connazionale Kevin Zhang, sesta con 82.75 davanti alla canadese Amy Fraser (81.75), alla statunitense Svea Irving (80.75) e alla terza atleta del Canada Rachael Karker (78.75). Hanno chiuso infine la rosa della finalista Mischa Thomas (Nuova Zelanda, 77.50), Liu Yishan (Cina, 76.00) e Kate Fran (Stati Uniti, 74.75). La finale si svolgerà sabato 21 febbraio a partire dalle 19:30.