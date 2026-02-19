Sci freestyle: rinviate anche le qualificazioni dell’halfpipe maschile alle Olimpiadi. Il nuovo programma

Il meteo continua a modificare il programma di gare allo Snow Park di Livigno, impianto sportivo che ospita le prove di sci freestyle valide per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Nello specifico le qualificazioni della specialità halfpipe maschile sono state spostate a domani, venerdì 20 febbraio, a causa delle condizioni avverse verificatesi in queste ore. A comunicarlo è stata la FIS, attraverso un avviso apparso nel livescore ufficiale dell’evento.

Inizialmente la sessione di qualifica era pianificata per la mattinata odierna, con la prima run programmata per le 10:30 e la seconda per le 11:27. Secondo quanto stanno riportando diverse fonti ufficiali, tra cui anche gli account social della squadra della Gran Bretagna, gli atleti affronteranno il tracciato a partire dalle ore 9:30 di domani.

Quello dell’halfpipe non è stato l’unico segmento di qualificazione rinviato. Già nella serata di ieri infatti è cambiata la programmazione dell’aerials maschile, anche questo spostato a domani (orario d’inizio 10:30). Allo stato attuale è invece confermata la qualificazione dell’halfpipe femminile, prevista per questa sera alle 19:30, ma non sono escluse ulteriori modifiche.

Riportiamo di seguito il nuovo programma relativo alla qualificazione dell’halfpipe maschile in cui, ricordiamo, non è prevista la partecipazione di nessun rappresentante della squadra italiana:

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI HALFPIPE SCI FREESTYLE OLIMPIADI

Venerdì 20 febbraio

Ore 10:30 Prima run qualificazioni halfpipe maschile

Ore 11:27 Seconda run qualificazioni halfpipe maschile