Greg Rusedski invita alla calma: “Jannik Sinner ha perso due partite…”

Nelle prime settimane del 2026 il rendimento di Jannik Sinner è diventato terreno di discussione tra addetti ai lavori ed ex giocatori. Due sconfitte ravvicinate sono bastate per alimentare dubbi e interrogativi: c’è chi parla di fiducia in calo, chi di avversari sempre più preparati, chi addirittura di un’“aura di invincibilità” ormai incrinata. Un dibattito amplificato dal fatto che l’azzurro, negli ultimi due anni, aveva abituato tutti a una continuità quasi irreale.

In netta controtendenza si è espresso Greg Rusedski, che nel suo podcast Off Court ha preso posizione a difesa dell’italiano, minimizzando la portata degli ultimi risultati e invitando a non trarre conclusioni affrettate. Per l’ex numero uno britannico, infatti, “qualsiasi preoccupazione attorno all’italiano sarà presto spazzata via“.

Sinner, attuale numero due del mondo, è stato battuto da Novak Djokovic agli Australian Open e poi ha perso una partita di altissimo livello contro Jakub Mensik a Doha. Due stop che per la maggior parte dei giocatori del circuito ATP non farebbero notizia, ma che nel caso di Sinner hanno assunto un peso diverso proprio per la sua straordinaria regolarità recente.

Rusedski ha voluto smontare punto per punto le ipotesi di una crisi: “Ha perso due partite consecutive senza aver vinto un torneo. È una rarità“, ha spiegato. Poi ha aggiunto: “Sta perdendo forma? Sta perdendo fiducia? Gli avversari hanno capito come batterlo? Non ne sono così sicuro. È un piccolo intoppo, a mio parere“.

Secondo l’ex tennista, il contesto generale va letto con maggiore attenzione: “Penso che il gruppo si stia avvicinando un po’ ai primi due giocatori del mondo, stanno alzando il loro livello ed è quello che vogliamo vedere“. Questo però non cambia il giudizio su Sinner nei tornei più importanti: “Ma non sono preoccupato per Sinner negli Slam“. Anzi, Rusedski sottolinea segnali positivi: “Stiamo vedendo più varietà nel suo gioco“.

Parlando della semifinale di Melbourne contro Djokovic, l’ex giocatore ha ricordato: “Guardate Novak Djokovic. È stato l’unico uomo a vincere tre Australian Open consecutivi. Jannik Sinner stava cercando di fare lo stesso“. E ha aggiunto un dato significativo: “Se guardiamo ogni categoria statistica di quella partita, la semifinale degli Australian Open, Sinner ha vinto in ogni voce tranne che nell’ultimo punto del match, che è andato a Novak Djokovic“. Da qui la conclusione: “Novak ha tirato fuori una prestazione incredibile per trovare il modo di vincere quella partita. Sulla carta non sembrava dovesse succedere“.

Infine, un passaggio dedicato alla sconfitta con Mensik, che secondo Rusedski va contestualizzata: “Quando Mensik è in forma e si muove bene, nessuno vuole affrontarlo e non dimentichiamo che in questo periodo dell’anno inizia a giocare molto bene, come ha fatto l’anno scorso“, ricordando il titolo a Miami. “Ha battuto un certo Novak Djokovic nella finale in Florida“. E la chiosa finale: “Quindi bisogna prendere tutto con un pizzico di cautela. Jannik avrebbe potuto benissimo vincere quella partita, ma Mensik ha giocato i punti importanti in modo eccezionale”.

In sintesi, mentre molti osservatori leggono queste sconfitte come segnali di un ridimensionamento, Rusedski invita alla calma: per lui non c’è alcuna crisi, ma solo un momento fisiologico all’interno del percorso di uno dei giocatori più forti e completi del circuito.