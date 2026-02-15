GRANDE INIZIO! L’Italia precede gli USA e avanza in semifinale col miglior tempo nel team-pursuit!

Signore e signori, che risposta è arrivata dall’Italia nei quarti di finale dell’inseguimento a squadre maschile di speed skating alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Sull’anello di ghiaccio del Milano Speed Skating Stadium, gli azzurri hanno iniziato la loro avventura trovandosi subito di fronte a una prova di altissimo coefficiente di difficoltà.

Otto le formazioni al via e soltanto quattro di esse avrebbero superato il taglio, sulla base dei tempi fatti registrare in giornata. Un time-trial a tutti gli effetti, decisivo per definire il tabellone delle semifinali in programma martedì 17 febbraio, quando si passerà alla formula dello scontro diretto per delineare la corsa alle medaglie. Gli incroci prevederanno la miglior squadra del turno opposta alla quarta classificata e la seconda contro la terza.

Il terzetto formato da Davide Ghiotto, Michele Malfatti e Andrea Giovannini, campione d’Europa in carica, ha vissuto un autentico battesimo del fuoco, o meglio, del ghiaccio, nel contesto olimpico. Nella seconda heat gli azzurri si sono trovati di fronte gli Stati Uniti di Ethan Cepuran, Casey Dawson ed Emery Lehman, campioni del mondo in carica e imbattuti in stagione nel circuito di Coppa del Mondo.

La strategia del trio italiano è stata lucida ed efficace: lasciare sfogare gli statunitensi nella prima parte, accumulando un ritardo vicino al secondo, per poi cambiare passo nella seconda metà con grande maestria tattica e tecnica. Ghiotto, Malfatti e Giovannini hanno fermato il cronometro sul tempo di 3’38”40, rifilando 0”97 agli USA e chiudendo al comando il turno dei quarti di finale.

A completare il quadro delle qualificate al penultimo atto sono state la Cina, staccata di 3”26, e i Paesi Bassi, a 3”45, che hanno rischiato seriamente l’eliminazione contro la Francia, quinta a 4”30. Taglio amaro, invece, per una delle squadre più attese alla vigilia, la Norvegia. L’assenza di Sander Eitrem, fermato da un virus influenzale, ha inciso in maniera significativa sul rendimento degli scandinavi, giunti al traguardo con un ritardo di 5”96 dagli azzurri. La graduatoria ha poi visto la Germania a 6”88 e il Giappone a 9”74.

Alla luce di questi risultati, l’Italia affronterà i Paesi Bassi in semifinale, mentre gli Stati Uniti se la vedranno con la Cina per un posto nella finale olimpica.