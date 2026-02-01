Golf, prima vittoria in carriera per Schott. Top 10 per Pavan in Bahrain

Finale ai playoff in Bahrain dove si è appena concluso il torneo più importante dello stato affacciato sul Golfo Persico. A portare a casa lo spareggio a 3 è stato il tedesco Freddy Schott, 24enne alla sua prima vittoria sul Dp World Tour, sui rivali Calum Hill e Patrick Reed. Il tedesco, grazie ad un’ultima giornata in -3, è riuscito ad agguantare la vetta della classifica (complice un Calum Hill che ha fatto bogey alla 18 e ha concesso i playoff) e a forzare lo spareggio (vinto con un par grazie al bogey dell’americano e al triplo bogey dello scozzese).

Ottima prestazione al Bahrain Championship anche per lo spagnolo Sergio Garcia, lontano dalle manifestazione del circuito europeo e da quello americano da diverso tempo dopo la sua iscrizione al LIV Tour. Il 46enne, con 16 titoli all’attivo sul Dp World Tour, ha chiuso la rassegna in Bahrain in T4 a -16 appaiato a Daniel Hillier ad appena 1 colpo di distanza dal primo. Bene anche il francese Ugo Coussaud, 6º da solo a -15, e Nacho Elvira e Forrest Grant a -14 in T7. Chiudono la top 10 in T9 l’inglese Nathan Kimsey, il sudafricano Casey Jarvis e il finlandese Oliver Lindell. Insieme a loro spunta, anche, il nome di uno degli azzurri in gara questo fine settimana. Andrea Pavan ha infatti agguantato la prima top 10 stagionale grazie allo score di 69-67-70-69.

In Bahrain, tuttavia, bene anche Francesco Laporta (T16 a -11 con una giornata finale in -4) che è riuscito a rimanere costante lungo tutti e 4 i giorni: 70-68-71-68. Leggermente più indietro Matteo Manassero, in T41 a -7 con un score di +2 nell’ultimo round, Guido Migliozzi, in T47 a -6, Filippo Celli, in T52 a -5, Renato Paratore in T59 a -2 e Gregorio De Leo, fermo in +2 in T64. L’unico tra gli italiani in gara da giovedì a non aver passato il taglio nel regno è stato Stefano Mazzoli, fermatosi in 80esima posizione con due score in 73-70.