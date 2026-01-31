Golf: Justin Rose incanta al Farmers Insurance Open. Power insegue, Koepka passa il taglio

Justin Rose ferma il tempo al Farmers Insurance Open. Il quarantacinquenne inglese, con un’altra giornata di quelle belle, riesce ad aggiornare il record del Torrey Pines Golf Course sulle prime 36 buche, che notoriamente si giocano su due percorsi, il North Course e il South Course. Per lui -17 complessivo dopo il -7 delle seconde 18 buche e la prospettiva di rivincere un torneo che aveva già portato a casa sette anni fa.

Dal South Course al North Course, servono quattro colpi per trovare il secondo, che è l’irlandese Seamus Power, autore di un -6 che lo porta fino a -13. Alle sue spalle Joel Dahmen e Max McGreevy, entrambi terzi, entrambi sul North Course e con un -11 complessivo che, nel caso di Dahmen, nasconde un possente -9 quale miglior giro di giornata.

Quinto da solo il sudcoreano Si Woo Kim a -10 (North Course). mentre nel gruppo dei sesti a -9 si trova un mix dei due percorsi: dal South Course Danny Walker, Justin Lower, Sahith Theegala, Maverick McNealy e il giapponese Ryo Hisatsune, dal North Course Michael Thorbjornsen ed Eric Cole.

La notizia più interessante di giornata, per molti, è però anche il superamento del taglio da parte di Brooks Koepka, che ce la fa proprio sulla quota necessaria per andare avanti, quel -3 che gli consente di mettere in piedi una prosecuzione della settimana di ritorno sul PGA Tour. Un rientro, il suo, che potrebbe non essere isolato nei prossimi mesi.