Golf, un gruppone al comando del PGA Championship dopo il primo round

I migliori golfisti del panorama internazionale danno il via al secondo Major stagionale. Spazio infatti al PGA Championship (montepremi 19 milioni di dollari), evento nato nel 1916 ed organizzato in coabitazione tra PGA Tour, European Tour e Japan Golf Tour. Al termine del primo round regna un clamoroso equilibrio con al comando un gruppone composto da ben sette partecipanti ed una leaderboard ristrettissima con quasi tutti i golfisti racchiusi in 10 lunghezze.

In vetta con lo score di -3 (67 colpi) troviamo i tedeschi Stephan Jaeger e Martin Kaymer, l’australiano Lee Min Woo, il giapponese Ryo Hisatsune, il sudafricano Aldrich Potgeiter, ed infine gli americani Alex Smalley e Scottie Scheffler. Il numero uno dell’Official World Golf Ranking, vincitore della passata edizione, continua ad offrire prestazioni di livello alto dopo un breve periodo di appannamento ed è reduce dai secondi posto colti al Masters, all’RBC Heritage ed al Cadillac Championship.

Sul percorso par 70 dell’Aronimink Golf Club di Newton Square (Pennsylvania, Stati Uniti d’America), completano la top ten in ottava posizione con il punteggio di -2 l’inglese Daniel Brown, il canadese Corey Conners, l’irlandese Shane Lowry e gli statunitensi Patrick Reed, Xander Schauffele, Sahith Theegala e Max Greyserman. Ben 19 invece coloro che stazionano al 15° posto con lo score di-1. Tra di essi spicca lo spagnolo Jon Rahm, figura di spicco del tanto discusso LIV Golf Circuit.

Nel tardo pomeriggio italiano spazio al secondo round che servirà a scremare le maglie di una cortissima classifica. Sono ancora quasi tutti in lizza per un risultato di prestigio con due degli europei più attesi sorprendentemente attardati. Si tratta del norvegese Viktor Hovland e del nordirlandese Rory McIlroy, entrambi nelle retrovie dopo una prima tornata da +4. Servirà dunque cambiare marcia in primis per evitare il cut, ed in secondo luogo per provare a scalare posizioni in vista delle tornate che decideranno il Major.