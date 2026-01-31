Golf: Calum Hill cerca la fuga in Bahrain. Pavan sempre in alto, bel balzo di Manassero

Con un giro all’insegna della regolarità, Calum Hill è leader anche dopo il terzo giro del Bapco Energies Bahrain Championship al Royal Golf Club, il principale percorso del Paese mediorientale. Per lo scozzese caccia alla terza vittoria sul DP World Tour, che appare non così lontana anche se il -16, al momento, non è ancora naturalmente garanzia di alcunché in tal senso.

Al secondo posto, con due colpi di ritardo, insegue il tedesco Freddy Schott, che risale a -14 con un -2 di giornata che lo porta a trovarsi davanti al terzetto a -12 formato dall’USA Patrick Reed, dall’altro scozzese Grant Forrest e dallo spagnolo Sergio Garcia: in pratica qui c’è parecchia LIV Golf, che pure ora è in subbuglio visti i nomi che potrebbero essere sulla via del ritorno sul PGA Tour.

Sesti a -11 gli altri iberici Jorge Campillo e Nacho Elvira, lo svedese Mikael Lindberg e l’inglese Ben Schmidt. Alle loro spalle, a -10, sono parecchi i compagni di viaggio di un Andrea Pavan che continua a convincere: i francesi Ugo Coussaud e David Ravetto, l’inglese Nathan Kimsey, l’australiano Jason Scrivener, il neozelandese Daniel Hillier e i sudafricani Hennie du Plessis e Casey Jarvis.

In casa Italia, però, la vera notizia è la giornata sì di Matteo Manassero, che sale di forza fino al 18° posto a -9 per effetto di un -5 di giornata da sei birdie e un bogey. Mantiene le speranze di far bene anche Francesco Laporta, 34° a -7 al pari di Guido Migliozzi per cui vale lo stesso discorso. 43° a -6 Renato Paratore, 56° a -4 Filippo Celli, infine 66° Gregorio De Leo, pari con il par e in calo dopo un ottimo primo giorno.